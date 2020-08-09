سي إن إن: كورونا يكشف عن تمييز عنصري هيكلي في الولايات المتحدة ضد السود

الوقت- قال تقرير CNN أن Covid-19 كان سبب الكشف عن عدم المساواة في الولايات المتحدة، وأن السود في جميع أنحاء البلاد كانوا أكثر تأثراً بتفشي كورونا.

وتابع تقرير CNN : إنه من المرجح أن يموت الأمريكيون السود من المرض أكثر من الأقليات الأخرى ، وبينما يشكل السود 13٪ من سكان الولايات المتحدة ، لكن 27٪ من ضحايا Covid-19 هم من البيض ، مقارنة بـ 60٪ من السكان الأمريكيين ، لكن 49٪ من ضحايا Covid-19 من السود.

ونقل التقرير عن كيث جامبرل قوله "يتم إلقاء اللوم على الأقليات في الولايات المتحدة بسبب الإصابة والوفاة بفيروس كورونا"، وقال: "مع إصابة السود بالكورونا، يقول آخرون بطريقة مهينة أنّ إصابتهم كانت بسبب طريقة تناول الطعام، وهذا النوع من المعاملة والاتهام يستخدم ضد كل مواطن أسود"، لكن كيف يمكن أن يلوم المرء شخصاً على موته في المنزل؟.

يقول التقرير: وفقاً لبرنامج أبحاث Corona Chase ، فإن معدل وفيات السود أعلى بمقدار 2.4 ضعفاً من البيض في الولايات المتحدة. الهنود واللاتينيون هم أكثر عرضة 1.5 مرة للوفاة بالتتويج في الولايات المتحدة من البيض، وفقًا للدراسة.

وتابع التقرير: في ميشيغان، حوالي 40 في المئة من وفيات القرنية ناتجة عن السود ، على الرغم من أن بيانات الأبحاث تظهر أنهم يشكلون فقط 22 في المئة من جميع المرضى، وليس كلهم.

وأضاف التقرير: تقول عائلة فولر إنه لو كانت المستشفيات استقبلت والدهم واعتنت به، فربما ما كان ليموت في الفراش والمنزل، يقولون إن والد الأسرة نُقل إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة في ديترويت، لكن لم تهتم به أي من المستشفيات ولم تتخذ أي إجراء لقبول والدهما.

وأردف التقرير: وأفادت الأسرة أن قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات شخصت إصابة فولر بـ "التهاب الشعب الهوائية"، إلا أنه خرج من المستشفى مصاباً بحمى وكانت حالته البدنية خطيرة، وبعد خروجه من مستشفى هذا المواطن، ساءت حالة الأمريكي الأسود مع كل علامات فيروس كورونا في جسده ، كما عرضت عائلة فولر أيضاً وثيقة مستشفى كتب فيها الطبيب المعالج أنه على الرغم من وجود قدر كبير من القلق بشأن صحة فولر ، لم يكن من الممكن أن يخضع لفحص الفيروس التاجي ، حيث اقتصر فحص الكورونا على أولئك الذين يعانون من مرض خطير للغاية ويكونون في حالة طارئة، في هذه الحالة ، طلب والد الأسرة من أبنائه اصطحابه إلى المنزل.

وتابع التقرير: وفقًا لعائلة فاولر، فقد أنكرت جميع المستشفيات الثلاثة أي تمييز عنصري لرفضها قبول الأب، الذي توفي بعد بضعة أيام ، وأرجعت الأمر إلى إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض التي تقول أنه يتم القبول فقط للمرضى ذوي الحالات الحرجة، ولكن في نفس اليوم الذي توفي فيه والد الأسرة بمرض الفيروس التاجي ، ظهرت على الوالدة في نفس العائلة أعراض كورونا وذهبت إلى المستشفى، لكن يبدو أن ممرضات مستشفى ديترويت لم يقبلوها أيضاً، وطلب منها العودة إلى المنزل واستخدام الأدوية الخافضة للحرارة.

وأردف التقرير: بعد هذه الحادثة تذهب والدة الأسرة إلى مستشفى آخر في ديترويت ، حيث يتم الإدخال الأولي ويتم تأكيد إصابة والدة الأسرة بمرض الفيروس التاجي ، ولكن في هذه المستشفى رغم حاجة هذه المرأة الأمريكية إلى جهاز تنفس، إلا أنها بعد فترة وجيزة من انتهاء علاجها خرجت بأمر من الأطباء وأُعيدت قسراً إلى المنزل، ومع ذلك ، ساءت حالتها في المنزل مرة أخرى واضطرت إلى العودة إلى مستشفى آخر.

يقول التقرير: يعتقد أفراد الأسرة أنهم لو كانوا من ذوي البشرة البيضاء ، لكانوا قد عولجوا بشكل أفضل في المستشفيات الأمريكية، وربما حتى والد الأسرة، الذي تم إهماله أثناء مرض الفيروس التاجي، ما كان قد فقد حياته، وربما لو كانوا من البيض أيضاً، لما أرسل والدهم من المستشفى إلى المنزل حتى لا يعاني أفراد الأسرة الآخرون من أعراض الفيروس التاجي، وهذا ما أدّى إلى حدوث حالات مرض الفيروس التاجي في المجتمع الأمريكي، حيث إنّ هناك سود أكثر من غيرهم في أمريكا.

وأضاف التقرير: إنّ د. إسماعيل بورصا، مسؤول الصحة في هيوستن يقول عن عدم المساواة في الوصول إلى نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بين السود والبيض في الولايات المتحدة: "إنها مسألة عقود ، وليست مجرد جيل". في الواقع ، يكافح جزء من السكان الأمريكيين للحصول على وصول كافٍ إلى نظام الرعاية الصحية الأمريكي ، وكان هذا هو الحال لفترة طويلة ، والآن أصبح الأمر أسوأ.

ويمضي التقرير ليقول: " المتغيرات بالغة الأهمية في الولايات المتحدة، وبناءً على هذه المتغيرات، سيتم تحديد ما إذا كنت ستنجو أم لا"، وهل يمكنك الحصول على مساعدة أثناء وباء فيروس كورونا؟ كما يقول مسؤول الصحة بالولاية إنه في جزء من هيوستن، حوالي 80 في المئة من المرضى في المستشفيات والعيادات هم من السود واللاتينيين، وفي حالات مثل وباء كورونا، من الواضح أن آثار هذا الوباء بالنسبة للبعض ستكون أكثر من البعض الآخر، مضيفاً إن السبب وراء التأثير الأكبر للكورونا على بعض الأقليات ، بما في ذلك السود في الولايات المتحدة ، هو أن هذا الجزء من المجتمع أكثر عرضة للخطر، وتتعلق مشاكلهم بالإيجارات والقضايا الاقتصادية و هناك ظروف عمل أصعب من غيرها ، وهذه كلها ظروف تجعل الأقليات العرقية، وخاصة السود، أكثر عرضة للإصابة بالكورونا في الولايات المتحدة.

يتابع تقرير سي إن إن: السود ليسوا وحدهم الذين يتعرضون لعدم المساواة وعدم كفاية توزيع الرعاية الصحية، ولكن الأقليات العرقية والإثنية الأخرى، بما في ذلك اللاتينيين، في الولايات المتحدة هم الذين يواجهون نفس التحديات والمشاكل ففي تكساس ، على سبيل المثال ، حوالي 55 في المئة من وفيات كورونا من اللاتينيين.

ويختتم تقرير CNN باقتباس أقول بعض الأفراد والمواطنين الذين يواجهون باستمرار العنصرية في الولايات المتحدة حيث يقول: "العنصرية موجودة في كل مكان في الولايات المتحدة"، كل شيء في أمريكا لديه نوع من العنصرية البنيوية، وهذه حقيقة، إذا كان البعض في الولايات المتحدة لا يرون عنصرية اليوم، فإنهم بحاجة إلى إلقاء نظرة أكثر دقة، وأولئك الذين ينكرون العنصرية في الولايات المتحدة هم أنفسهم جزء من المشكلة، في نفس الوقت يحتاج السود إلى رفع أصواتهم عالياً ضد هذه العنصرية في أمريكا.