" الصحة العالمية": كورونا لن يكون آخر وباء

الوقت-قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مساء أمس الاثنين إن على العالم أن يعزز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 888326 آخرون جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وقال تيدروس في إفادة صحفية بجنيف " هذا لن يكون آخر وباء، يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. ولكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم مستعداً - أكثر استعداداً مما كان عليه هذه المرة ".

وذكرت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية "سي.إن.بي.جي" (المجموعة الوطنية الصينية) وشركة "سينوفاك" للتكنولوجيا الحيوية يوم السبت إن 4 بلدان أخرى وافقت على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة على متطوعين لديها لاختبار لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا.

وانضمت صربيا وباكستان للبلدان الجديدة التي وافقت على إجراء تجارب المرحلة الثالثة حيث تسعى الشركتان الصينيتان لمزيد من البيانات من الخارج في ظل انحسار حالات الإصابة الجديدة.