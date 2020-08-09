بالعبوات الناسفة.. هجوم على رتل أميركي في العراق

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بشن هجوم بالعبوات الناسفة على رتل للدعم اللوجستي للتحالف الأميركي في منطقة جبلة بمحافظة بابل.

كما ولفتت مصادر بشن هجوم ثانٍ بالعبوات على رتل دعم لوجستي يتبع للتحالف الأميركي في منطقة الشعلة شمال العاصمة بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن انفجار عبوة ناسفة على رتل يحمل "حاويات" لإحدى شركات الدعم اللوجستي المنسحبة من معسكر التاجي، بداية طريق سريع الشعلة شمالي بغداد، ما أدى إلى أضرار بزجاج إحدى عجلات حماية الرتل.

يذكر أن السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر أكّد في وقت سابق، أنّ إعادة الانتشار أو الانسحاب الكامل من العراق "يعتمد على ظروف الحرب ضد تنظيم داعش".

يذكر أنّ وفداً عراقياً برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، اتفق خلال لقائه وزير الخارجية مايك بومبيو واشنطن في 19 آب/ أغسطس، على "إجراء محادثات فنيّة منفصلة لإدارة التوقيتات المتعلقة بالانسحاب، والانتقال إلى المرحلة الجديدة، بما في ذلك أيّة عمليات إعادة انتشار خارج العراق مرتبطة بها"