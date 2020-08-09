ترامب: نحن نحمي ألمانيا من روسيا

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إننا نحمي ألمانيا من روسيا وهي دولة في حلف الناتو لكنها تدفع مليارات الدولارات لموسكو للحصول على الطاقة لذا طلبنا إلغاء خط الغاز الجديد الذي يتم مده بين البلدين".

ولفت ترامب في مؤتمر صحافي إلى أن ألمانيا في "وضع ضعيف للغاية، من حيث الطاقة لقد وضعوا أنفسهم في موقف سيء للغاية".

يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق، عزمه على سحب مجموعات كبيرة من القوات الأميركية الموجودة في ألمانيا، في إطار ما وصفه وزير الدفاع بأنه إعادة انتشار استراتيجي يساهم في "تحقيق المبادئ الأساسية لتعزيز الردع لدى الولايات المتحدة وأوروبا ضدّ روسيا"، وسيعود قسم من هذه القوات إلى البلاد فيما سيعاد توزيع قسم آخر على دول في حلف الناتو.

وفيما يخص فيروس كورونا أشار ترامب إلى أن بلاده ستطور لقاحاً مضاداً لكورونا في وقت قريب جداً، وأضاف أن "الأمور تسير بوتيرة سريعة، لذا فإن جو بايدن وكامالا هاريس يحاولان الإضرار بسمعة هذه اللقاحات، ونحن نعمل على تطورير علاجات أيضاً".

وتابع ترامب "اللقاحات المضادة لكورونا قد تدخل السوق قبل نهاية العام الحالي وقد يكون أقرب من ذلك وقد يكون في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".