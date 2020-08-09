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  الثلاثاء 20 محرم 1442

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استنكار شعبيّ إماراتيّ لقضية التطبيع.. ومعارضة شرسة لافتتاح سفارة للعدو في أبوظبي ظنّت الإمارات أنّ جريمة التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب ستمر بكل سهولة، لكن رياح الأحرار لم تسر كما تشتهي سفن الخيانة والعمالة، حيث لاقت هذه القضيّة تنديداً واسعاً بالأخصّ على المستويين الخليجيّ والإماراتيّ

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ماراثون المفاوضات الليبية يواجه عاصفة من الخلافات الداخلية والدولية قد تُعيق نجاحه الوقت- في الوضع الحالي، إن أهم التحديات التي تواجه المفاوضات الاخيرة، وجود خلافات داخلية بين طرفي النزاع، مما قد يقلل من إمكانية قبول نتائج المفاوضات حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.

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" الصحة العالمية": كورونا لن يكون آخر وباء

الوقت-قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مساء أمس الاثنين

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بالعبوات الناسفة.. هجوم على رتل أميركي في العراق الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بشن هجوم بالعبوات الناسفة على رتل للدعم اللوجستي

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ترامب: نحن نحمي ألمانيا من روسيا الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إننا نحمي ألمانيا من روسيا وهي دولة في حلف الناتو لكنها

وزير الخارجية السويسرية يقيّم إيجاباً زيارته إلى طهران الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال استقباله وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس، أن

الجيش اللبناني يتدخل بعد سقوط قتيل باشتباكات الطريق الجديدة الوقت-أعلن الجيش اللبناني سقوط قتيل وجريحين خلال إشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة

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بكين تفرض قيودا على تأشيرات صحفيين أمريكيين الوقت- قال "نادي المراسلين الأجانب في الصين"، إن بكين فرضت قيودا على تأشيرات 5 صحفيين على الأقل يعملون في 4 وسائل إعلام أمريكية.

روحاني: الحظر الاميركي على إيران حظر ظالم الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن خلال استقباله وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس أن التاريخ اثبت بان الشعب الايراني لن يستسلم امام غطرسة وبلطجة اي قوة كبرى، حقيقة واصفاً الحظر الاميركي على إيران بأنه حظر ظالم.

الرئيس التركي: لن نسمح لأحد بنهب ثرواتنا الوقت- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريف نظام التأمين الجديد، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح لأحد بنهب ثرواتها ومقدرات شعبها.

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أخبار

ترامب: نحن نحمي ألمانيا من روسيا

الثلاثاء 20 محرم 1442
 
 
 
 
 
ترامب: نحن نحمي ألمانيا من روسيا

ترامب: نحن نحمي ألمانيا من روسيا

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إننا نحمي ألمانيا من روسيا وهي دولة في حلف الناتو لكنها

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الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إننا نحمي ألمانيا من روسيا وهي دولة في حلف الناتو لكنها تدفع مليارات الدولارات لموسكو للحصول على الطاقة لذا طلبنا إلغاء خط الغاز الجديد الذي يتم مده بين البلدين".

ولفت ترامب في مؤتمر صحافي إلى أن ألمانيا في "وضع ضعيف للغاية، من حيث الطاقة لقد وضعوا أنفسهم في موقف سيء للغاية".

يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق، عزمه على سحب مجموعات كبيرة من القوات الأميركية الموجودة في ألمانيا، في إطار ما وصفه وزير الدفاع بأنه إعادة انتشار استراتيجي يساهم في "تحقيق المبادئ الأساسية لتعزيز الردع لدى الولايات المتحدة وأوروبا ضدّ روسيا"، وسيعود قسم من هذه القوات إلى البلاد فيما سيعاد توزيع قسم آخر على دول في حلف الناتو.

وفيما يخص فيروس كورونا أشار ترامب إلى أن بلاده ستطور لقاحاً مضاداً لكورونا في وقت قريب جداً، وأضاف أن "الأمور تسير بوتيرة سريعة، لذا فإن جو بايدن وكامالا هاريس يحاولان الإضرار بسمعة هذه اللقاحات، ونحن نعمل على تطورير علاجات أيضاً".

وتابع ترامب "اللقاحات المضادة لكورونا قد تدخل السوق قبل نهاية العام الحالي وقد يكون أقرب من ذلك وقد يكون في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

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