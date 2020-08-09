وزير الخارجية السويسرية يقيّم إيجاباً زيارته إلى طهران

الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال استقباله وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطأ في حساباته تجاه إيران، فهو كان يعتقد بإمكانية إخضاع إيران عن طريق الضغط والحرب الاقتصادية بغضون ثلاثة أشهر، وواشنطن تسعى منذ سنوات لإسقاط النظام والتدخل في شؤون إيران".

وقال روحاني إن "الطريق أمام واشنطن سيكون متاحاً في اليوم الذي تقرر فيه العودة عن أخطائها والتعويض عن إجراءاتها غير القانونية والعودة إلى الاتفاق النووي والقرار الأممي 2231"، مشدداً على أن "بلاده التزمت ولا تزال بالقوانين الدولية والاتفاقات متعددة الجوانب".

من جهته، قال وزير الخارجية السويسرية قال إن بلاده وإيران تربطهما علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة، وأكّد أن سويسرا مستعدة لمواصلة تعزيز وتسهيل الحوار البناء بين دول المنطقة.

وأضاف "بفضل آلية التبادل الإنساني بين سويسرا وإيران فإننا ندعم الشعب الإيراني "الذي يخضع حالياُ للعقوبات الأمريكية".

وأفادت وسائل إعلامية إيرانية بأن وزير الخاريجية السويسرية اغناسيو كاسيس قيّم إيجاباً زيارة استمرت يومين إلى طهران بمناسبة 100 عام على العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلن بيان للخارجية السويسرية أن لقاءات كاسيس وروحاني وظريف تناولت الجهود المبذولة لضمان استقرار المنطقة، وأشارت إلى أن النقاش مع المسؤولين الايرانيين تناول التعاون في مجالات التجارة والعلوم وحقوق الإنسان.

ولفت البيان أن النقاش تناول تعزيز التعاون بين سويسرا وإيران في مجالات التجارة والتمويل وحقوق الإنسان والعلوم والبيئة والصحة والملكية الفكرية والأمان النووي.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني توقع في وقت سابق أن تلعب سويسرا دوراً أكثر فاعلية في ظل الظروف الراهنة الحساسة.

وأضاف روحاني، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيرته السويسرية سیمونتا سوماروغا، أن "الشعب الإيراني يكن الاحترام للشعب السويسري".

مصادر إعلامية في جنيف كانت تحدث عن دخول آلية الدفع لتسليم البضائع والمعدات الإنسانية السويسريّة إلى إيران حيّز التطبيق.

الآلية التي وضعتها سويسرا بالتعاون مع إيران والولايات المتحدة ومجموعة مختارة من المصارف والشركات السويسرية، هدفها "تعزيز تصدير البضائع والمعدات الإنسانية كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية".