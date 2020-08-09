الجيش اللبناني يتدخل بعد سقوط قتيل باشتباكات الطريق الجديدة

الوقت-أعلن الجيش اللبناني سقوط قتيل وجريحين خلال إشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيه أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي.

وأكد الجيش في بيان أن وحدتاه اتخذت على الفور إجراءات أمنية لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالإشكال ومطلقي النار.

كما وأكدت وسائل إعلامية لبنانية مقتل شخص جراء الاشتباكات في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مساء أمس الإثنين، والتي لم تتوقف إلا بعد تدخل الجيش، وفق ما أفاد مصدر أمني للميادين.

وذكرت مصادر أن الاشتباك في الطريق الجديدة، اندلعت بين أنصار تيار المستقبل الذي يترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وأنصار أخيه بهاء الحريري.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية اللبنانية، أن الجيش "فرض طوقاً أمنياً في الطريق الجديدة، لضبط الوضع بعد اشتباك مسلح استخدمت فيه الاسلحة الرشاشة".

وذكرت المعلومات أنّ مجموعة من الأشخاص، عمدوا إلى قطع الطريق في محلة الكولا، بالتزامن مع وصول آليات تابعة للجيش اللبناني للمكان.