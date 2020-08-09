التظاهرات الامريكية.. الحكومة الامريكية تحاول رفع وتيرة قمع المتظاهرين

الوقت- لا تزال الاحتجاجات في الولايات المتحدة الامريكية، التي بدأت قبل ثلاثة أشهر ردًا على الاغتيال العنصري لجورج فلويد ، مستمرة ، ولم تسفر سياسات دونالد ترامب القمعية لوقفها عن أي نتائج حتى الآن.

وفي أحدث التطورات، أفادت وكالة "دويتشه فيله: للأنباء أن الاحتجاجات لا تزال تنتشر وتتوسع في المدن الأمريكية الجديدة.

التعامل الخشن للشرطة الامريكية مع المتظاهرين

منذ بدء التظاهرات التي عمت الشوارع الامريكية، عمدت الشرطة الامريكية الى سياسة القمع الوحشي لاحتواء هذه المظاهرات وقد استخدمت العديد من وسائل القمع لإخماد هذه الاحتجاجات.

وفي تاريخ 28 مايو ، قيل إن ضابط شرطة في هيوستن طارد امرأة محتجة على صهوة حصان ، وبعد يوم واحد في نيويورك ، دفعت الشرطة امرأة محتجة وتم طرحها على الأرض ، مرة أخرى في نيويورك في نفس اليوم ، اقتحمت شرطة مكافحة الشغب تجمعًا في مينيابوليس يوم الجمعة ، 30 مايو ، وأطلقت رصاصة بلاستيكية على كاتبة تدعى ليندا تيرادو ، ما أدى إلى الحاق الضرر بإحدى عينيها وتسببت لها بالعمى، كما تم نشر مقطع فيديو لشرطي يضغط بركبته على ركبة أحد المحتجين بنفس الطريقة التي تم بها قتل جورج فلويد، وبعد يوم ، أطلقت الشرطة النار على متظاهر بالغ من العمر 53 عاماً ما أدخله في غيبوبة، ولا تزال القائمة مستمرة حتى الأيام الأخيرة عندما وردت تقارير عن قيام الشرطة السرية بمهاجمة وضرب وشتم المتظاهرين.

وقال العديد من المحللين إن استخدام الشرطة لأساليب وحشية وقمعية، كانت غالبًا في مظاهرات سلمية دون استفزاز مسبق، الامر الذي كان أحد العوامل التي أدت إلى تكثيف الاحتجاجات وتغذية المزيد من العنف.

دفاع مساعد الرئيس ترامب عن قمع المتظاهرين الأمريكيين

من ناحية أخرى ، وفي أعقاب انتشار الاحتجاجات ضد إطلاق الرصاص من قبل الشرطة الأمريكية على جاكوب بليك أحد مواطني مدينة ويسكانسين من ذوي البشرة السوداء ، حاول مايك بنس وجمهوريون آخرون في الجمعية الوطنية لهذا الحزب تقييم انتخابات 3 نوفمبر على أنها خيار بين القانون والنظام وانعدام القانون.

وقبل أيام أطلق ضابط شرطة في بلدة كانوشا عدة أعيرة نارية على رجل أسود البشرة أعزل وتم نقله إلى المستشفى، حيث اندلعت الاحتجاجات في هذه المدينة على اثر هذه الحادثة، واضطر حاكم ولاية ويسكونسن توني أورس لنشر قوات الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات.

ولم تقدم الشرطة مزيدًا من التفاصيل حول سبب إطلاق النار على الرجل أسود البشرة، حيث أعلنت إدارة شرطة ولاية ويسكونسن أنها ستحقق في حادث إطلاق النار فقط.

كما تُظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل أسود البشرة وهو يسير باتجاه سيارة، تبعه ضابطا شرطة، حيث قام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه.

وقال مايك بنس في هذا الصدد: "دعني أكون واضحاً، يجب أن يتوقف العنف، سواء في مينيابوليس أم بورتلاند أو كنوشا، فقد قُتل العديد من الأبطال للدفاع عن حريتنا، ونحن سنحافظ على القانون والنظام في جميع الشوارع الأمريكية".

قتلى التظاهرات الامريكية

لم يتم بعد الإفصاح عن إحصاءات دقيقة عن عدد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة الامريكية ، لكن في اليوم التاسع من الاحتجاجات ، التي بدأت في يونيو من هذا العام ، قالت مصادر الشرطة إن 13 شخصًا على الأقل قتلوا خلال هذه التظاهرات.

ومع ذلك ، يبدو أن عدد القتلى في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية المستمرة حتى يومنا هذا قد زاد بشكل كبير وكان بلا شك أعلى بكثير من الأرقام المعلنة في الأيام الأولى للاحتجاجات.

محاولات الحكومة الأمريكية لتصعيد العنف في الاحتجاجات

وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن المركز الذي يرصد العنف السياسي الامريكي فانه على الرغم من أن الاحتجاجات كانت سلمية ، إلا أن الحكومة الأمريكية اتبعت نهجًا صارمًا تجاه المتظاهرين، ووفقًا للتقرير، كان هناك أشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية قد استخدموا الأسلحة للترهيب وهاجموا المتظاهرين مرات عدة بسياراتهم.

وفقًا للتقرير، من أواخر مايو إلى نهاية أغسطس، كانت هناك 7750 مظاهرة مرتبطة بحركة "حياة السود مهمة" في أكثر من 2000 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية ، بالإضافة إلى أكثر من ألف احتجاج مرتبط بانتشار مرض كوفيد -19، وكان حوالي ثلث احتجاجات Covid-19 مرتبطً بإعادة فتح المدارس ، وكلها كانت سلمية.

كما يظهر هذا البحث أن المسؤولين الحكوميين كانوا أكثر استعدادًا للتدخل في احتجاجات حركة ذوي البشرة السوداء ، باستخدام القوة والعنف ، وهناك أدلة على أنه في 392 حالة خلال هذا الصيف ، استخدمت القوات الحكومية العنف ضد المتظاهرين في احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" ، كما شهد الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات عنف القوات الحكومية في 100 حالة على الأقل ، وفقد مراسل صحفي كان يغطي التظاهرات المرتبطة بمقتل جورج فلويد في مينيابوليس ، بصره بعد إصابته برصاصة بلاستيكية.

وأفاد التقرير إن تدخل الحكومة العنيف لم يجعل الاحتجاجات أكثر سلمية ، لكن في بعض الحالات ، وخاصة في بورتلاند ، كثفت القوات الفيدرالية الاضطرابات وزادت من حدة العنف في الاحتجاجات ، وهناك وثائق تظهر أن رجالا يرتدون ثياب مسلحين قد شاركوا في 50 مظاهرة على الأقل.