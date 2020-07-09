الرئيس التركي: لن نسمح لأحد بنهب ثرواتنا

الوقت- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريف نظام التأمين الجديد، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح لأحد بنهب ثرواتها ومقدرات شعبها.

وقال أردوغان في هذا الخصوص:"لن نسمح لمن يتغذى من الفوضى والأزمات بنهب رزق أمتنا وموارد بلادنا"،بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وأضاف أن الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ، من ثني ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائما إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصاد.

وأوضح أن حكومته لن تسمح بعودة تلك الأيام التي كان فيها صندوق النقد الدولي يتحكم بشؤون تركيا الاقتصادية.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تأثرت سلبا من تفشي فيروس كورونا، كباقي الدول، مبينا أن تركيا استطاعت تجاوز المرحلة بأقل الخسائر.

وأكد بأن تركيا استطاعت إدارة فترة تفشي كورونا، بعقلانية وموضوعية، وأنها لم تتخذ قرارات متهورة تعود بالضرر للمجتمع.