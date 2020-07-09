لافروف: إيران وروسيا وتركيا متفقة على منع تكرار السيناريو الليبي العراقي في سوريا

الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده متفقة مع إيران وتركيا على منع تكرار السيناريو الليبي العراقي في سوريا.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، اليوم الاثنين ، إن هناك خلافات بين مقاربات الدول الثلاث الراعية لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) ، لكن الدول الثلاث لديها هدف مشترك ومتفقون على منع تكرار السيناريو الليبي والعراقي في سوريا.

ونقلت وكالة ايتار تاس عن لافروف قوله "بالطبع ، هناك اختلافات كبيرة في توجهات موسكو وأنقرة وطهران". ويمكن رؤية هذه الخلافات في البيانات الرسمية ومن خلال الوضع داخل البلاد ".

وقال "مع ذلك ، نحن نتفق في هدف مشترك مع تركيا وإيران وهو ألا نسمح بتكرار الأحداث في العراق وليبيا في سوريا."