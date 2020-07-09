موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 20 محرم 1442

إخترنا لكم

إغراءات أمريكية للسودان لقبول التطبيع.. هل تنجح أمريكا في مساعيها؟

إغراءات أمريكية للسودان لقبول التطبيع.. هل تنجح أمريكا في مساعيها؟ أوضح وزير الخارجيّة السودانيّ، عمر قمر الدين، أنّ عدداً من الشروط يجب تحقيقها في إطار إمكانية مستقبليّة لتطبيع العلاقات بين السودان والكيان الغاصب، وأنّ إدارة ترامب من المتوقع أن تناقش هذا الموضوع مع تل أبيب

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع على مدار السنوات التسعين الماضية استخدم آل سعود مشايخ الجزيرة العربية لتنفيذِ سياساتهم، وعلى هذا الأساس يُمكن تفسير خطبة السُديس، فهي وبلا أدنى شك مقدمة

أهداف زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة حط رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رحاله إلى أنقرة في 4 أيلول / سبتمبر 2020 للقاء المسؤولين السياسيين الأتراك.

محلل امريكي: العلاقات الاماراتية الاسرائيلية لن تدوم، كما توقع المرشد الخامنئي أكد المحلل السياسي الامريكي "ستيفن ليندمان" في مقابلة له، أنه كما توقع سماحة قائد الثورة الاسلامية فان اتفاق التطبيع بين الامارات والاحتلال الاسرائيلي لن يدوم ولا يمكن التعويل على عامل الزمان لنجاحه، واصفا هذا الاتفاق بالإتفاق الخائن.

تفاصيل العمليتين العسكريتين الأخيرتين في سوريا.. "أمريكا والأردن" أجنحة صهيونيّة قامت بضربات جوّيّة + صور الوقت- خلال اليومين الماضيين حاول الكيان الصهيوني استهداف بعض الأهداف في العاصمة السورية ومركز محافظة حمص، وتُظهر الأدلة الميدانية أن الولايات المتحدة والأردن متورطان أيضًا في هذه الهجمات.

أخبار

لافروف: إيران وروسيا وتركيا متفقة على منع تكرار السيناريو الليبي العراقي في سوريا

لافروف: إيران وروسيا وتركيا متفقة على منع تكرار السيناريو الليبي العراقي في سوريا

الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده متفقة مع إيران وتركيا على منع تكرار السيناريو الليبي العراقي في سوريا.

إيران وروسيا تستعرضان آخر أوضاع المشاريع الحالية بينهما الوقت- جرى خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نائب وزير الطاقة الروسي استعراض آخر التطورات في المشاريع الجارية بين البلدين ، وتم التنسيق اللازم لعقد الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

إيران: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب الآن يعادل ما قبل الاتفاق النووي الوقت-لفت المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى کمیة إنتاج

وسائل إعلام إسرائيلية: مجهولون دخلوا إلى قاعدة كبيرة قرب الحدود مع لبنان واستولوا على أسلحة الوقت-أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجهولين دخلوا إلى اللواء المركزي 769

بسبب نفاذ الوقود... تحذير من توقف كلي في كافة المنشآت الصحية اليمنية الوقت-حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء، يوسف الحاضري، من التوقف الكلي في كافة

عريقات: فلسطين ستقطع علاقتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس الوقت-أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الفلسطينيين

وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الموساد يقيم اتصالات مع مسؤولين كبار في البحرين الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الموساد يقيم علاقة وثيقة وقريبة

طائرات مسيّرة يمنية تهاجم مواقع في مطار أبها السعودي الوقت-أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسيّر نفذ هجوماً واسعً بعددٍ من الطائرات

رئيسة حزب العمال في الجزائر: البقاء في الجامعة العربية لم يعد ينفع الوقت-أعلنت زعيمة حزب العمال في الجزائر لويزة حنون أن محور المقاومة هو محور

قائد الثورة يوافق على استمرار عمل المحاكم الخاصة بالبت في ملفات الفساد الاقتصادي الوقت- من المقرر ان تواصل المحاكم الخاصة بالبت في ملفات الفساد الاقتصادي اعمالها مع تنفيذ بعض التعديلات بناء على موافقة سماحة قائد الثورة الاسلامية .

إيران: لدينا معلومات أن أمريكا والدول الأوروبية تدعم تجار المخدرات الوقت- قال رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي ان لدينا معلومات سرية تظهر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعم تجار المخدرات وهم متورطون بذلك ، كما أن بعض دول المنطقة تحقق عائدات من عبور وتوزيع المخدرات.

التحالف الامريكي يعلن عدد ضرباته الجوية في العراق وسوريا الوقت- أعلن التحالف الامريكي اليوم الأحد، عدد الضربات التي نفذها في العراق وسوريا.

سفينة نقل تجارية إماراتية تغرق قبالة سواحل اليابان والخسائر لم تحدد بعد الوقت- أعلنت مجموعة الخليج (الفارسي) للملاحة القابضة، المدرجة بسوق دبي المالي، تعرض إحدى سفنها لحادث أدى إلى فقدانها قبالة سواحل اليابان، بينما كانت في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين وعلى متنها مواش.

العراق.. إلقاء القبض على 3 دواعش في بغداد الوقت- أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على 21 مطلوباً للقضاء من بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة "4 إرهاب"، لانتمائهم لتنظيم "داعش" الارهابي.

وسط آمال بإنهاء الأزمة... الحوار الليبي ينطلق اليوم في المغرب الوقت- انطلق اليوم الأحد اجتماع الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة المتمركز في عاصمة ليبيا طرابلس ومجلس النواب الذي مقره في طبرق.

هجوم لمسلحين في إدلب يؤدي لإصابة جنديين تركيين الوقت- أفاد نشطاء ووسائل إعلام سورية بإصابة جنديين تركيين على الأقل بنيران مسلحين، اليوم الأحد، في ريف إدلب الجنوبي.

بايدن يضم منافساً سابقاً ومسؤولين في إدارة أوباما إلى فريقه الانتقالي الوقت-ضمّ المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن منافسه السابق بيت بوتيغيغ، ومسؤولين

إردوغان يهدد بتمزيق الوثائق والخرائط إذا فشلت السياسة في شرق المتوسط الوقت-حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن بلاده جاهزة لكل الاحتمالات في كل المنصات

حكومة صنعاء تعلن عن توقف المطار بسبب نفاذ المشتقات النفطية الوقت-أعلنت حكومة صنعاء أن المطار سيتوقف عن استقبال الطائرات الأممية

استمرار الاحتجاجات المناوئة لنتنياهو في القدس المحتلة الوقت-أفادت وسائل إعلامية اسرائيلية بخروج تظاهرة حاشدة في تل أبيب للأسبوع

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وسائل إعلام إسرائيلية: مجهولون دخلوا إلى قاعدة كبيرة قرب الحدود مع لبنان واستولوا على أسلحة

آخر التطورات الميدانية في محافظة البيضاء.. المقاتلون اليمنيون على وشك القضاء كلّياً على الإرهابيين + صور

محلل امريكي: العلاقات الاماراتية الاسرائيلية لن تدوم، كما توقع المرشد الخامنئي

قائد الثورة يوافق على استمرار عمل المحاكم الخاصة بالبت في ملفات الفساد الاقتصادي

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

طائرات مسيّرة يمنية تهاجم مواقع في مطار أبها السعودي

أهداف زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة

وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الموساد يقيم اتصالات مع مسؤولين كبار في البحرين

لافروف: إيران وروسيا وتركيا متفقة على منع تكرار السيناريو الليبي العراقي في سوريا

إيران: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب الآن يعادل ما قبل الاتفاق النووي

إغراءات أمريكية للسودان لقبول التطبيع.. هل تنجح أمريكا في مساعيها؟

رئيسة حزب العمال في الجزائر: البقاء في الجامعة العربية لم يعد ينفع

الاستقلال هاجس أمريكي يتجدد..أمريكا على شفا حرب أهلية

إيران وروسيا تستعرضان آخر أوضاع المشاريع الحالية بينهما

هل سيحطم اليمنيون أحلام الإمارات و"إسرائيل" في سقطرى؟

إيران: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب الآن يعادل ما قبل الاتفاق النووي

أهداف زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة

هل سيحطم اليمنيون أحلام الإمارات و"إسرائيل" في سقطرى؟

وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الموساد يقيم اتصالات مع مسؤولين كبار في البحرين

لافروف: إيران وروسيا وتركيا متفقة على منع تكرار السيناريو الليبي العراقي في سوريا

محلل امريكي: العلاقات الاماراتية الاسرائيلية لن تدوم، كما توقع المرشد الخامنئي

قائد الثورة يوافق على استمرار عمل المحاكم الخاصة بالبت في ملفات الفساد الاقتصادي

وسائل إعلام إسرائيلية: مجهولون دخلوا إلى قاعدة كبيرة قرب الحدود مع لبنان واستولوا على أسلحة

آخر التطورات الميدانية في محافظة البيضاء.. المقاتلون اليمنيون على وشك القضاء كلّياً على الإرهابيين + صور

جولة هنية في بيروت.. الأهداف والدلالات

بسبب نفاذ الوقود... تحذير من توقف كلي في كافة المنشآت الصحية اليمنية

تفاصيل العمليتين العسكريتين الأخيرتين في سوريا.. "أمريكا والأردن" أجنحة صهيونيّة قامت بضربات جوّيّة + صور

عريقات: فلسطين ستقطع علاقتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس

إغراءات أمريكية للسودان لقبول التطبيع.. هل تنجح أمريكا في مساعيها؟

رئيسة حزب العمال في الجزائر: البقاء في الجامعة العربية لم يعد ينفع

إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين.. أين تذهب ثروات الشعب السوري؟

أطماع الإمارات في سقطرى اليمنية.. ما الذي يبحث عنه الضباط الإماراتيون والإسرائيليون في الجزيرة؟

إيران: بتنا ضمن الدول الـ5 الأولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة

بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون

دخول قافلة عسكرية أميركية جديدة إلى سوريا من العراق

العميد صباحي فرد يتفقّد منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد

بايدن يضم منافساً سابقاً ومسؤولين في إدارة أوباما إلى فريقه الانتقالي

"الأونروا" تسعى للحصول على 94 مليون دولار من أجل مواجهة انتشار كورونا

مجلس الأمن يجتمع لبحث التطورات في بيلاروسيا

إيران: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب الآن يعادل ما قبل الاتفاق النووي

التطبيع" يلمّ شمل الفصائل الفلسطينية.. و"الكيان الصهيوني" يداه أوكتا وفمه نفخ!

وسط آمال بإنهاء الأزمة... الحوار الليبي ينطلق اليوم في المغرب

الاستقلال هاجس أمريكي يتجدد..أمريكا على شفا حرب أهلية

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

الخارجية الروسية تعلّق على إعادة فرض الحظر على إيران

ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية

إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين.. أين تذهب ثروات الشعب السوري؟

أطماع الإمارات في سقطرى اليمنية.. ما الذي يبحث عنه الضباط الإماراتيون والإسرائيليون في الجزيرة؟

حكومة المشيشي تنال الثقة

ماكرون: إذا لم تف السلطات اللبنانية بوعودها فستكون هناك عواقب

إيران: بتنا ضمن الدول الـ5 الأولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداء إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون

نتنياهو يؤكد: ألتقي بقادة عرب

دخول قافلة عسكرية أميركية جديدة إلى سوريا من العراق

المعارضة البحرينية تدين التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل"

العميد صباحي فرد يتفقّد منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد

آفاق تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة مصطفى أديب

جولة هنية في بيروت.. الأهداف والدلالات

غارديان: ترامب يزدري الديمقراطية ويعمل حالياً على تدميرها!

السيادة اللبنانية على المحك.. ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة الإيرانية - الصينية ستغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

البرلمان العراقي يحذر من خطورة مخازنِ الاسلحة والمتفجرات في المواقع والسفارة الاميركية وتهديدها لسكان العاصمة بغداد

الحكم النهائي لمحكمة اغتيال "رفيق الحريري".. هل هي نهاية اللعبة أم بداية الصراع؟

تفاصيل الاشتباكات العنيفة في عروس البحر الأحمر..عن ماذا يبحث تحالف العدوان في الساحل الغربي لليمن؟ + صور

كارثة بيروت تخيّم على سماء اليمن.. والجامعة العربية تجعجع دون طحين

روحاني : تضامن العالم مع مأساة الشعب اللبناني مؤشر على يقظة الضمير الإنساني

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا

المسرحية الأمريكية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية

ترامب يتصل بالرئيس اللبناني ويؤكد إرسال مساعدات أميركية

الخارجية الإيرانية: السياسة الأمريكيّة يسودها قانون الغاب

منظمة الصحة العالمية تدعو لمكافحة موجات تفشي جديدة لكورونا

الخارجية الصينية: أطراف الاتفاق النووي أكّدوا رفضهم محاولات واشنطن لإعادة فرض الحظر على إيران

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

الأسرى الفلسطينيين بين فكيّ الاعتقال وكورونا..حركة الجهاد تدعو لمعركة الأمعاء الخاوية

لبنان التائه في الفوضى السياسية.. تعويم الفوضى لمصلحة من؟

ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية إذا فزت في الانتخابات

الكاظمي يسعى لشيء والشعب يريد شيئاً آخر.. زيارة أمريكا وضعت مستقبل الكاظمي السياسي على المحك

العالم يسجّل أعلى إصابات بكورونا.. تتصدرها أميركا

اشتية: تطبيع الإمارات مع "إسرائيل" خروج عن الإجماع العربي

هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان الاسرائیلي؟

مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي

الخارجية الأميركية: دخول الصين إلى إيران يدمر الاستقرار في الشرق الأوسط

العراق يخلي ميناء أم قصر من حاويات وبراميل شديدة الخطورة

حرس الثورة: اتفاقية العار بين الإمارات والكيان الصهيوني خطأ استراتيجي وحماقة تاريخية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

إيران وروسيا تستعرضان آخر أوضاع المشاريع الحالية بينهما

الإثنين 19 محرم 1442
 
 
 
 
 
إيران وروسيا تستعرضان آخر أوضاع المشاريع الحالية بينهما
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- جرى خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نائب وزير الطاقة الروسي استعراض آخر التطورات في المشاريع الجارية بين البلدين ، وتم التنسيق اللازم لعقد الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موسكو كاظم جلالي نائب وزير الطاقة الروسي أناتولي تيخانوف وسكرتير اللجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وروسيا اليوم (الإثنين). و تم خلال الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ، بحث الوضع الأخير للمشاريع الجارية بين البلدين.

وشدد نائب وزير الطاقة الروسي خلال الاجتماع على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة.

وفي إشارة إلى الجهود المبذولة لإزالة أي عقبات أمام تحسين مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ووروسيا الاتحادية ، أعرب السفير الإيراني عن أمله في أن تؤدي الإجراءات المتخذة إلى تحقيق إرادة قادة البلدين . لزيادة حجم التجارة الثنائية ، لتتجاوز حجمها الحالي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران روسيا جلالي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء