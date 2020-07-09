إيران وروسيا تستعرضان آخر أوضاع المشاريع الحالية بينهما

الوقت- جرى خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نائب وزير الطاقة الروسي استعراض آخر التطورات في المشاريع الجارية بين البلدين ، وتم التنسيق اللازم لعقد الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موسكو كاظم جلالي نائب وزير الطاقة الروسي أناتولي تيخانوف وسكرتير اللجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وروسيا اليوم (الإثنين). و تم خلال الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ، بحث الوضع الأخير للمشاريع الجارية بين البلدين.

وشدد نائب وزير الطاقة الروسي خلال الاجتماع على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة.

وفي إشارة إلى الجهود المبذولة لإزالة أي عقبات أمام تحسين مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ووروسيا الاتحادية ، أعرب السفير الإيراني عن أمله في أن تؤدي الإجراءات المتخذة إلى تحقيق إرادة قادة البلدين . لزيادة حجم التجارة الثنائية ، لتتجاوز حجمها الحالي.