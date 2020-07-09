طائرات مسيّرة يمنية تهاجم مواقع في مطار أبها السعودي

الوقت-أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسيّر نفذ هجوماً واسعً بعددٍ من الطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية وأهداف حساسة، في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية حيث حقّق إصاباتٍ دقيقة.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الهجوم يأتي رداً على التصعيد المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن.

من جهته، قال التحالف السعودي إنه اعترض ودمّر طائرة مسيرة محمّلة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني وهي متجهة إلى السعودية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنّت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية.

يذكر أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مطلع آب الماضي، طائرة استطلاع أميركية من نوع"آر كيو20" في أجواء مديرية حرض بمحافظة حَجَّة قبالة جيزان.