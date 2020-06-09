إيران: لدينا معلومات أن أمريكا والدول الأوروبية تدعم تجار المخدرات

الوقت- قال رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي ان لدينا معلومات سرية تظهر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعم تجار المخدرات وهم متورطون بذلك ، كما أن بعض دول المنطقة تحقق عائدات من عبور وتوزيع المخدرات.

واعتبر إبراهيم رئيسي في اجتماع اليوم الأحد حول مكافحة المخدرات قضية المخدرات من أهم القضايا ذات الأولوية في البلاد والتي تتطلب ارادة وطنية على أعلى المستويات في البلاد.

وقال: "اليوم أصبحت قضية المخدرات تهدد كيان الاسر وشبابنا وتحولت الى مشكلة خلقت العديد من المتاعب في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية ، ويجب على الجميع التعامل معها بحساسية".