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  الإثنين 19 محرم 1442

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أخبار

التحالف الامريكي يعلن عدد ضرباته الجوية في العراق وسوريا

الأحد 18 محرم 1442
 
 
 
 
 
التحالف الامريكي يعلن عدد ضرباته الجوية في العراق وسوريا
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الوقت- أعلن التحالف الامريكي اليوم الأحد، عدد الضربات التي نفذها في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد مايلز كاغينز في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل بمنطقة كردستان العراق، إن ما يسمى التحالف الدولي ضد داعش تأسس عام 2014 وكان لكردستان العراق دور فاعل في الحرب ضد التنظيم.

وأضاف، أن "التحالف أجرى 35 ألف عملية جوية ضد التنظيم، أما على الأرض فدعم التحالف القوات العراقية والبيشمركة من خلال التدريبات وتقديم الاستشارة والمساعدات العسكرية".

وأشار إلى أن "التحالف قدم الاستشارة لأكثر من 300 ألف عنصر من الجيش العراقي وقوات البيشمركة".

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البيشمركة الجيش العراقي التحالف الامريكي مايلز كاغينز

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