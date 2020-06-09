العراق.. إلقاء القبض على 3 دواعش في بغداد

الوقت- أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على 21 مطلوباً للقضاء من بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة "4 إرهاب"، لانتمائهم لتنظيم "داعش" الارهابي.

وقالت الوكالة، إن "مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملية استخباراتية نتج عنها إلقاء القبض على 21 متهماً بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد، من المطلوبين وفق أحكام ومواد جنائية مختلفة صادرة من القضاء".

وأضافت الوكالة في بيان، أن "من بينهم ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرةً إلى "تدوين أقوالهم جميعاً وإحالتهم إلى جهات الطلب بموجب وصولات استلام رسمية".