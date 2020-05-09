العميد صباحي فرد يتفقّد منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد

الوقت- تفقد قائد الدفاع الجوي بالجيش الايراني، يوم السبت، منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد، وأكد ان قائد الثورة الاسلامية راض عن أداء سلاح الدفاع الجوي، الامر الذي يبين أداءه الجيد.

وأفادت العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأن العميد علي رضا صباحي فرد، قائد الدفاع الجوي التابع للجيش، زار منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد (شهداء الخليج الفارسي) وتفقد مختلف الاقسام فيها.

وأشار العميد صباحي فرد في حديثه امام منتسببي الدفاع الجوي، الى النجاحات التي حققها الدفاع الجوي للجيش في أداء المهام خلال الأشهر الاخيرة، وقال: ان رضا قائد الثورة الاسلامية القائد الاعلى للقوات المسلحة، يبين الأداء الجيد للدفاع الجوي، وهذا المهم رهن بالجهود التي يبذلها جميع المنتسبين للدفاع الجوي.

وخلال جولته التفقدية، التقى العميد صباحي فرد مباشرة مع المنتسبين في قاعدة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد، وتفقد مختلف الاقسام فيها، بما في ذلك منصة صواريخ اس200 والمنصات الرادارية والمنظومات الاخرى.

وعلى هامش هذه الزيارة التفقدية، حيى قائد الدفاع الجوي للجيش، ارواح شهداء الدفاع المقدس (فترة الحرب المفروضة التي فرضها نظام صدام بدعم أميركي غربي على ايران من 1980 الى 1988)، وزار معرض 40 عاما من اقتدار نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس، ومعرض "ظهر عاشوراء".