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  السبت 17 محرم 1442

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أخبار

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة محققة في اليمن وثلاث دول أخرى

السبت 17 محرم 1442
 
 
 
 
 
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة محققة في اليمن وثلاث دول أخرى
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الوقت- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن اليمن وثلاث دول في القارة الأفريقية، تواجه خطر المجاعة وغياب الأمن الغذائي على نطاق واسع.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت عن غوتيريش إبلاغه مجلس الأمن الدولي في مذكرة بعثها إليه أمس بخطورة الظروف الغذائية في اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرقي نيجيريا ودولة جنوب السودان، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعرض أرواح ملايين الناس هناك للخطر.

ولفت غوتيريش إلى ثغرات ملموسة في تمويل المساعدات الغذائية المخصصة لتلك الدول، مشددا على ضرورة التصرف فورا لمعالجة المشكلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول الأربع، التي تعاني من تداعيات نزاعات مسلحة مستمرة منذ سنوات، تواجه الآن مجددا "شبح النقص الحاد للأمن الغذائي وربما المجاعة".

كما أشار غوتيريش إلى تردي المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي في دول أخرى تعاني من نزاعات، منها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان.

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي قطعت فيه أكثر من نصف المساعدات الإنسانية عن اليمن بضغط أمريكي سعودي واكتفت بتقديم كل أكثر من شهرين المساعدات لكل عائلة بعد أن كان ذلك يتم على نحو شهري.

وقررت الأمم المتحدة مؤخرا سحب الدعم عن القطاع الصحي في ظل حصار مشدد ومنع دخول المستلزمات الطبية وانعدام المشتقات النفطية".

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القارة الأفريقية غياب الأمن الغذائي الأمم المتحدة

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