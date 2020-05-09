روحاني: الإدارة الأميركية لو كانت تتعامل بإنسانية لما منعت إرسال الدواء إلى إيران

الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الادارة الأميركية لو كانت تتعامل بإنسانية لما منعت ارسال الدواء الى ايران.

وشدد روحاني خلال كلمته في اجتماع "لجنة مكافحة كورونا" على أن الادارة ضاعفت الحظر على ايران وقامت بتكثيفه خلال تفشي وباء كورونا في البلاد، وقال: وصلنا خلال الاشهر السبعة الماضية من جائحة كورونا الى قناعة بضرورة الاعتماد على انفسنا في القطاع الصحي.

واضاف، وسائل الاعلام الاجنبية تقول بان كوادرنا الصحية بلغت حالة الاستنزاف والارهاق. لا ليس الامر كذلك فهم يبذلون جهودهم بكل اخلاص وتفان.

واكد أن وسائل الاعلام المعادية تنتهج عملية تضليل واسعة ولو كانت محايدة لأعلنت ولو لمرة واحدة ان اميركا ترتكب جريمة بفرضها الحظر على الشعب الايراني.

وشدد روحاني على ان الأولوية في البلاد هي السلامة وصحة المواطنين، ومن هنا فان كل النشاطات والفعاليات لابد أن تجري في ظل الالتزام بكل التعاليم والبروتكولات الصحية ، وهذا ما يجري في البلاد حاليا .

واشار الى اقامة مراسم العزاء الحسيني هذا العام باساليب خاصة ومميزة واشاد باداء وسائل الاعلام ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون موجها الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والمواكب وعلماء الدين والمعنيين في اقامة المراسم.

ولفت الى ان زيارة الزوار الايرانيين لمراسم اربعينية الامام الحسين (ع) سوف لن تتم بطبيعة الحال في حال استمرار الاوضاع على ما هي عليه من تفشي فيروس كورونا، معتبرا اوضاع العراق في هذا الجانب بانها اسوأ من ايران.