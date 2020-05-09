وزير الخارجية الروسي في دمشق الاثنين المقبل للقاء الأسد وبحث التعاون الثنائي

الوقت- يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة دمشق الاثنين المقبل، وسيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، وسيبحث القضايا الثنائية والملفات السياسية وقضايا الإرهاب.

وافادت قناة الميادين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور دمشق الاثنين المقبل على رأس وفد رسمي روسي.

وأضافت أن لافروف سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، ويشارك في أعمال الجلسة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

و أشارت إلى أن قضايا التعاون الثنائي والعملية السياسية ومحاربة الإرهاب والوضع في شرق الفرات، على أجندة مباحثات لافروف في دمشق.

وقبل يومين، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إننا "نقيّم ايجابياً بشكل عام نتائج الجلسة الثالثة للجنة الدستورية السورية في جنيف".

وأضاف لافروف، أنه "لم تحل كل القضايا ولم يتفق على كل شيء، لكن الجلسة الثالثة كانت مثمرة ومفيدة للغاية".

الوزير الروسي أكد الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، "ونساعد السوريين أنفسهم على التوصل إلى اتفاق على الاصلاح الدستوري".

لافروف، كشف أنه "إلى جانب العملية الدستورية، نعير اهتماماً كبيراً لما يجري على الأرض، ونعمل في إطار صيغة أستانة لدعم سوريا في اجتثاث الإرهاب".