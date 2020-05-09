إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار جنوبي البلاد

الوقت- أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، احباط عملية لتفجير خيم المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وفي بيان صحفي ذكرت وكالة الاستخبارات الاتحادية: "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الأشخاص يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ذي قار، في وزارة الداخلية".

وتابع أن "الفريق ألقى القبض على شخص أثناء قيامة بعملية زرع العبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وايقاع الأذى بهم".

كما قرر قاضي التحقيق توقيفة وفق أحكام المادة 4 ارهاب من قانون العقوبات.