إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار جنوبي البلاد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 17 محرم 1442

إخترنا لكم

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟ الوقت- جهاراً نهاراً؛ ودون خوفٍ أو وجل؛ تُعلن الوكالة اليهودية أنّها ستُباشر أعمالها من مكتبها الذي ستفتتحه في دويلة الإمارات ليكون هذا المكتب منبراً للصهاينة في المنطقة العربية، حيث يقول رئيس الوكالة اليهودية إسحاق هرتسوغ إنّ الوكالة ستستثمر في التعليم اليهودي في الإمارات، كبداية للعلاقات الخليجية مع الكيان الإسرائيلي...

سوريا تنفض عنها غبار الحرب.. حكومة سوريّة جديدة أولویتها إعادة الإعمار الوقت- بعد مضي أكثر من 9 سنوات على بداية الأزمة في سوريا، يبدو أن مسيرة التطورات في هذا البلد تسير على طريق إعادة الإعمار والنهوض من جديد ، ومع الخروج من الأزمة الأولية، سلكت دمشق طريق العودة إلى الحياة الطبيعية خلال السنوات القليلة الماضية، وفي المستقبل القريب من الممكن التنبؤ بالسيطرة على جميع المناطق في البلاد واعادتها الى حضن الوطن، وفي غضون ذلك ، يمكن تقييم تشكيل حكومة جديدة من أهم التطورات الأخيرة ، والتي تُظهر تحرك حكومة الرئيس بشار الأسد على طريق الاستقرار ، حيث تشكلت الحكومة الجديدة نتيجة الانتخابات النيابية في شهر تموز بأمر من الرئيس السوري بشار الأسد ، لكن السؤال الآن ما هي رسالة ومهام الحكومة الجديدة؟ وبمعنى آخر ما هي أهم خطط الحكومة السورية في الأشهر المقبلة؟

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني" لا شك أن تطور العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا والکيان الصهيوني، يتعارض مع المصالح الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية، وكانت هناك احتجاجات كبيرة ضد هذا السلوك الأرمني الذي لا يتماشی مع مبادئ حسن الجوار.

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام الوقت- المتغيرات التي تطرأ على الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص في ظل تمخض حكومة جديدة تبحث عن نيل الثقة من الأحزاب والشعب على حد سواء، هذه المتغيرات وغيرها تجعل من الضروري والمهم جداً أن تكون المواقف على...

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان الوقت- يسير المناخ السياسي اللبناني على قدم وساق بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت منتصف آب الماضي ، والذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب ، وبعد استقالة دياب ، بدأت المناقشات والاستشارات بين المجموعات السياسية اللبنانية حول مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، ومع تنحي الحريري عن قبول ترشيح شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل الحريري ، وكرئيس لحزب المستقبل وتيار 14 آذار ، قدم مرشحًا أقل شهرة اسمه مصطفى أديب ، والذي تم قبوله بشكل غير متوقع من قبل أغلبية النواب في البرلمان اللبناني وكلف بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس اللباني ميشيل عون ، لكن من أجل مزيد من الدراسة للتطورات في لبنان وتشكيل الحكومة في هذا البلد ، أجرى موقع "الوقت التحليلي" مقابلة مع الدکتور"سعد الله زارعي" الخبير في شؤون غرب آسيا في هذا الصدد.

أخبار

وزير الخارجية الروسي في دمشق الاثنين المقبل للقاء الأسد وبحث التعاون الثنائي

وزير الخارجية الروسي في دمشق الاثنين المقبل للقاء الأسد وبحث التعاون الثنائي

الوقت- يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة دمشق الاثنين المقبل، وسيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، وسيبحث القضايا الثنائية والملفات السياسية وقضايا الإرهاب.

إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار جنوبي البلاد الوقت- أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، احباط عملية لتفجير خيم المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

كاتب أميركي: لا تُجمّلوا ديكتاتورية الإمارات الوقت-تناول الكاتب السياسي في مجلة "ذا أميركان كونسرفتيف" دوغ برندون تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني

العفو الدوليّة: النظام البحريني يمارس التضييق الطائفيّ في سجونه الوقت-أدانت منظّمة العفو الدوليّة الممارسات والانتهاكات وسياسة التضييق الطائفيّ التي ينتهجها

عشرات الإصابات في كلية الضباط في جيش الاحتلال الصهيوني الوقت-أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، يوم أمس الجمعة عن انتشار فايروس

"الأونروا" تسعى للحصول على 94 مليون دولار من أجل مواجهة انتشار كورونا الوقت-أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تسعى بشكل

مؤسسة النفط الليبية تدين النشاط العسكري "غير المسؤول" في منطقة ميناء رأس لانوف الوقت-قالت مؤسسة النفط الليبية في بيان مساء يوم الجمعة، إن أفراداً عسكريين

"الصحة العالمية" تسعى لتوفير 230 لقاح محتمل ضد كورونا لأفريقيا الوقت-قال مسؤولون إن منظمة الصحة العالمية تريد توفير 230 مليون جرعة أولية من أي لقاح لكورونا

مستشار الأمن القومي الأميركي: التطبيع مع دول ذات غالبية مسلمة يمثل إنجازاً لإدارة ترامب الوقت-قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين إن ادارة الرئيس الأميركي

إيران: بتنا ضمن الدول الـ5 الأولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة الوقت-أعلن مدير منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية الأدميرال

قتيل وجرحى في انفجار في العاصمة الجورجية الوقت-وقع انفجار وصف بـ "العنيف" وسط العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الجمعة

من واشنطن.. كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن صربيا تعهدت بنقل سفارتها لمدينة

إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أحد مواقعها الوقت-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول

هنية من بيروت: صواريخنا يمكنها أن تصل إلى تل أبيب وما بعد بعد تل أبيب الوقت-توجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، للعدو الإسرائيلي بالقول "من أرض

الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن الأسباب التي ستدفع السعودية والبحرين وعُمان للتطبيع الوقت-تحدث صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية، يشير إلى أنّه مع بداية

مجدداً.. نتنياهو ينفي مزاعم الموافقة على تزويد الإمارات سراً بمقاتلات "أف 35" الوقت-نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ما ورد في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الذي

عُمد مدن أميركيّة لترامب بعد تهديده لهم: عليك الإقرار بأنك لست فوق القانون الوقت-أصدر عُمد مدن أميركيّة، مدن واشنطن العاصمة ونيويورك وبورتلاند وسياتل، بياناً مشتركاً

مستوطنون يعتدون بالحجارة على سيّارة فلسطينيين في رام الله

وزير الخارجية البريطاني يبحث مع كوشنير "السلام" في الشرق الأوسط الوقت-أعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، أنه ناقش مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد

تحرك إماراتي-سعودي شرق سوريا.. مساع أميركية لتثبيت الاحتلال وابتزاز دمشق الوقت-عقب إعلان "الناتو" عن قرب المحادثات.. اليونان تنفي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كاتب أميركي: لا تُجمّلوا ديكتاتورية الإمارات

من واشنطن.. كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

مستشار الأمن القومي الأميركي: التطبيع مع دول ذات غالبية مسلمة يمثل إنجازاً لإدارة ترامب

إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار جنوبي البلاد

إيران: بتنا ضمن الدول الـ5 الأولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة

"الأونروا" تسعى للحصول على 94 مليون دولار من أجل مواجهة انتشار كورونا

قتيل وجرحى في انفجار في العاصمة الجورجية

هنية من بيروت: صواريخنا يمكنها أن تصل إلى تل أبيب وما بعد بعد تل أبيب

عشرات الإصابات في كلية الضباط في جيش الاحتلال الصهيوني

مجدداً.. نتنياهو ينفي مزاعم الموافقة على تزويد الإمارات سراً بمقاتلات "أف 35"

زيارة "ماكرون" إلى بغداد.. محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية في غرب آسيا

إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أحد مواقعها

مؤسسة النفط الليبية تدين النشاط العسكري "غير المسؤول" في منطقة ميناء رأس لانوف

"الصحة العالمية" تسعى لتوفير 230 لقاح محتمل ضد كورونا لأفريقيا

العفو الدوليّة: النظام البحريني يمارس التضييق الطائفيّ في سجونه

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟

كورونا يحبس أنفاس تركيا

سفير ايران في بغداد: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين(ع)

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟

اشتعال حرائق كبيرة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

الخارجية الصينية: أطراف الاتفاق النووي أكّدوا رفضهم محاولات واشنطن لإعادة فرض الحظر على إيران

انخفاض صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة عند مستوى تاريخي

السيسي في اتصالٍ مع نتنياهو يثمّن الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي

مجدداً.. المظاهرات ضدّ العنصرية تجتاح المدن الأمريكية

السيد حسن نصرالله: قرار الرد قاطع وحاسم

جاووش أوغلو: فرنسا تسعى لإنشاء قوة أوروبية وإضعاف الناتو

عُمد مدن أميركيّة لترامب بعد تهديده لهم: عليك الإقرار بأنك لست فوق القانون

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استخدام العدوان السعودي القنابل العنقودية في الحديدة اليمنية

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة الإيرانية - الصينية ستغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

احتجاز مزعوم لسفينة إيرانية في كراتشي والهروب إلى الأمام لوسائل إعلام سعودية

لبنان التائه في الفوضى السياسية.. تعويم الفوضى لمصلحة من؟

الإنجازات الصاروخية الإيرانية الجديدة تهدّد الوجود الأمريكي في المنطقة.. الكشف عن الجيل الجديد من صواريخ "فاتح" + صور

ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية إذا فزت في الانتخابات

هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة

كارثة بيروت تخيّم على سماء اليمن.. والجامعة العربية تجعجع دون طحين

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار جنوبي البلاد

السبت 17 محرم 1442
 
 
 
 
 
إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار جنوبي البلاد
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، احباط عملية لتفجير خيم المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وفي بيان صحفي ذكرت وكالة الاستخبارات الاتحادية: "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الأشخاص يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ذي قار، في وزارة الداخلية".

وتابع أن "الفريق ألقى القبض على شخص أثناء قيامة بعملية زرع العبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وايقاع الأذى بهم".

كما قرر قاضي التحقيق توقيفة وفق أحكام المادة 4 ارهاب من قانون العقوبات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السلطات العراقية محافظة ذي قار احباط عملية تفجير

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء