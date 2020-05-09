زيارة "ماكرون" إلى بغداد؛ محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية في غرب آسيا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 17 محرم 1442

إخترنا لكم

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟ الوقت- جهاراً نهاراً؛ ودون خوفٍ أو وجل؛ تُعلن الوكالة اليهودية أنّها ستُباشر أعمالها من مكتبها الذي ستفتتحه في دويلة الإمارات ليكون هذا المكتب منبراً للصهاينة في المنطقة العربية، حيث يقول رئيس الوكالة اليهودية إسحاق هرتسوغ إنّ الوكالة ستستثمر في التعليم اليهودي في الإمارات، كبداية للعلاقات الخليجية مع الكيان الإسرائيلي...

سوريا تنفض عنها غبار الحرب.. حكومة سوريّة جديدة أولویتها إعادة الإعمار الوقت- بعد مضي أكثر من 9 سنوات على بداية الأزمة في سوريا، يبدو أن مسيرة التطورات في هذا البلد تسير على طريق إعادة الإعمار والنهوض من جديد ، ومع الخروج من الأزمة الأولية، سلكت دمشق طريق العودة إلى الحياة الطبيعية خلال السنوات القليلة الماضية، وفي المستقبل القريب من الممكن التنبؤ بالسيطرة على جميع المناطق في البلاد واعادتها الى حضن الوطن، وفي غضون ذلك ، يمكن تقييم تشكيل حكومة جديدة من أهم التطورات الأخيرة ، والتي تُظهر تحرك حكومة الرئيس بشار الأسد على طريق الاستقرار ، حيث تشكلت الحكومة الجديدة نتيجة الانتخابات النيابية في شهر تموز بأمر من الرئيس السوري بشار الأسد ، لكن السؤال الآن ما هي رسالة ومهام الحكومة الجديدة؟ وبمعنى آخر ما هي أهم خطط الحكومة السورية في الأشهر المقبلة؟

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني" لا شك أن تطور العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا والکيان الصهيوني، يتعارض مع المصالح الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية، وكانت هناك احتجاجات كبيرة ضد هذا السلوك الأرمني الذي لا يتماشی مع مبادئ حسن الجوار.

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام الوقت- المتغيرات التي تطرأ على الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص في ظل تمخض حكومة جديدة تبحث عن نيل الثقة من الأحزاب والشعب على حد سواء، هذه المتغيرات وغيرها تجعل من الضروري والمهم جداً أن تكون المواقف على...

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان الوقت- يسير المناخ السياسي اللبناني على قدم وساق بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت منتصف آب الماضي ، والذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب ، وبعد استقالة دياب ، بدأت المناقشات والاستشارات بين المجموعات السياسية اللبنانية حول مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، ومع تنحي الحريري عن قبول ترشيح شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل الحريري ، وكرئيس لحزب المستقبل وتيار 14 آذار ، قدم مرشحًا أقل شهرة اسمه مصطفى أديب ، والذي تم قبوله بشكل غير متوقع من قبل أغلبية النواب في البرلمان اللبناني وكلف بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس اللباني ميشيل عون ، لكن من أجل مزيد من الدراسة للتطورات في لبنان وتشكيل الحكومة في هذا البلد ، أجرى موقع "الوقت التحليلي" مقابلة مع الدکتور"سعد الله زارعي" الخبير في شؤون غرب آسيا في هذا الصدد.

أخبار

كاتب أميركي: لا تُجمّلوا ديكتاتورية الإمارات

كاتب أميركي: لا تُجمّلوا ديكتاتورية الإمارات

الوقت-تناول الكاتب السياسي في مجلة "ذا أميركان كونسرفتيف" دوغ برندون تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني

العفو الدوليّة: النظام البحريني يمارس التضييق الطائفيّ في سجونه الوقت-أدانت منظّمة العفو الدوليّة الممارسات والانتهاكات وسياسة التضييق الطائفيّ التي ينتهجها

عشرات الإصابات في كلية الضباط في جيش الاحتلال الصهيوني الوقت-أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، يوم أمس الجمعة عن انتشار فايروس

"الأونروا" تسعى للحصول على 94 مليون دولار من أجل مواجهة انتشار كورونا الوقت-أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تسعى بشكل

مؤسسة النفط الليبية تدين النشاط العسكري "غير المسؤول" في منطقة ميناء رأس لانوف الوقت-قالت مؤسسة النفط الليبية في بيان مساء يوم الجمعة، إن أفراداً عسكريين

"الصحة العالمية" تسعى لتوفير 230 لقاح محتمل ضد كورونا لأفريقيا الوقت-قال مسؤولون إن منظمة الصحة العالمية تريد توفير 230 مليون جرعة أولية من أي لقاح لكورونا

مستشار الأمن القومي الأميركي: التطبيع مع دول ذات غالبية مسلمة يمثل إنجازاً لإدارة ترامب الوقت-قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين إن ادارة الرئيس الأميركي

إيران: بتنا ضمن الدول الـ5 الأولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة الوقت-أعلن مدير منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية الأدميرال

قتيل وجرحى في انفجار في العاصمة الجورجية الوقت-وقع انفجار وصف بـ "العنيف" وسط العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الجمعة

من واشنطن.. كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن صربيا تعهدت بنقل سفارتها لمدينة

إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أحد مواقعها الوقت-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول

هنية من بيروت: صواريخنا يمكنها أن تصل إلى تل أبيب وما بعد بعد تل أبيب الوقت-توجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، للعدو الإسرائيلي بالقول "من أرض

الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن الأسباب التي ستدفع السعودية والبحرين وعُمان للتطبيع الوقت-تحدث صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية، يشير إلى أنّه مع بداية

مجدداً.. نتنياهو ينفي مزاعم الموافقة على تزويد الإمارات سراً بمقاتلات "أف 35" الوقت-نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ما ورد في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الذي

عُمد مدن أميركيّة لترامب بعد تهديده لهم: عليك الإقرار بأنك لست فوق القانون الوقت-أصدر عُمد مدن أميركيّة، مدن واشنطن العاصمة ونيويورك وبورتلاند وسياتل، بياناً مشتركاً

مستوطنون يعتدون بالحجارة على سيّارة فلسطينيين في رام الله

وزير الخارجية البريطاني يبحث مع كوشنير "السلام" في الشرق الأوسط الوقت-أعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، أنه ناقش مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد

تحرك إماراتي-سعودي شرق سوريا.. مساع أميركية لتثبيت الاحتلال وابتزاز دمشق الوقت-عقب إعلان "الناتو" عن قرب المحادثات.. اليونان تنفي

الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية: لتصعيد المقاومة الشعبيّة ضدّ الاحتلال الوقت-ذكر بيان صادر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله أنه وفي هذه اللحظا

البحرين ستسمح بعبور الرحلات بين الإمارات و"إسرائيل" أجواءها الوقت-أعلنت البحرين أنها ستسمح بعبور الرحلات بين

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مستشار الأمن القومي الأميركي: التطبيع مع دول ذات غالبية مسلمة يمثل إنجازاً لإدارة ترامب

مجدداً.. نتنياهو ينفي مزاعم الموافقة على تزويد الإمارات سراً بمقاتلات "أف 35"

مؤسسة النفط الليبية تدين النشاط العسكري "غير المسؤول" في منطقة ميناء رأس لانوف

هنية من بيروت: صواريخنا يمكنها أن تصل إلى تل أبيب وما بعد بعد تل أبيب

إيران: بتنا ضمن الدول الـ5 الأولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة

قتيل وجرحى في انفجار في العاصمة الجورجية

الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن الأسباب التي ستدفع السعودية والبحرين وعُمان للتطبيع

زيارة "ماكرون" إلى بغداد؛ محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية في غرب آسيا

كاتب أميركي: لا تُجمّلوا ديكتاتورية الإمارات

"الأونروا" تسعى للحصول على 94 مليون دولار من أجل مواجهة انتشار كورونا

العفو الدوليّة: النظام البحريني يمارس التضييق الطائفيّ في سجونه

من واشنطن.. كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

عشرات الإصابات في كلية الضباط في جيش الاحتلال الصهيوني

"الصحة العالمية" تسعى لتوفير 230 لقاح محتمل ضد كورونا لأفريقيا

إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أحد مواقعها

انفجاران منفصلان بالإمارات يخلّفان ثلاثة قتلى وإصابة آخرين

الإمارات تدعم الإرهابيين استخباراتيّاً بسوريا

حكومة صنعاء: احتجاز التحالف لسفن النفط يفاقم المعاناة

جذور الإهانة للمقدسات الإسلامية في الغرب.. حرية إهانة الدين ومنع إهانة الهولوكوست

انطلاق المشاورات لاختيار رئيس حكومة.. وماكرون إلى بيروت

صحيفة وول ستريت جورنال: فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة غير مرجّح

الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية: لتصعيد المقاومة الشعبيّة ضدّ الاحتلال

مؤسسة النفط الليبية تدين النشاط العسكري "غير المسؤول" في منطقة ميناء رأس لانوف

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر

لجنة برلمانية عراقية تكشف عن ايادي خارجية تنفذ الاغتيالات لخلق الفوضى

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟

إرسال قوات سعودية إلى شمال سوريا.. ما هي الخطة التي يفكّر فيها "ابن سلمان"؟

مصادر دبلوماسية: البحرين رفضت إدراج بند "رفض التطبيع" في الجامعة العربية

عُمد مدن أميركيّة لترامب بعد تهديده لهم: عليك الإقرار بأنك لست فوق القانون

نتنياهو خلال لقائه كوشنر: جميعنا سعداء بالتطبيع مع الإمارات

أسف أممي لانتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا

بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون

لبحث خطوات التطبيع... وفد إسرائيلي رسمي إلى أبو ظبي

مجلس الأمن يجتمع لبحث التطورات في بيلاروسيا

مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي

كاتب أميركي: لا تُجمّلوا ديكتاتورية الإمارات

"جيروزاليم بوست": اتفاق السلام مع الإمارات هو حصيلة 100 عام

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

كورونا يحبس أنفاس تركيا

هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان الاسرائیلي؟

الخارجية الإيرانية: السياسة الأمريكيّة يسودها قانون الغاب

الخارجية الروسية تعلّق على إعادة فرض الحظر على إيران

الدفاع النيابية بالعراق تحذّر من محاولة تركيا لاحتلال مناطق عراقية

السيد حسن نصرالله: قرار الرد قاطع وحاسم

مع تفاقم الازمة بين البلدين.. الاتحاد الاوروبي يهدّد بفرض عقوبات على أنقرة بسبب أثينا

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 18 مليون والوفيات تتخطى 700 ألف

محلل في مركز أبحاث أمريكي: استراتيجية الضغط الأقصى الأمريكية برعاية هوك ضد إيران فشلت تماماً

تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة.. إيران رابع أهم قوة صاروخيّة في العالم في مجال الصواريخ المضادّة للسفن + صور

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

كورونا يحبس أنفاس تركيا

روحاني : تضامن العالم مع مأساة الشعب اللبناني مؤشر على يقظة الضمير الإنساني

"حماس" تحمّل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسرى

ترامب رداً على إلغاء "فيسبوك" و"تويتر" فيديو له: رسالتي فيه كانت ممتازة

عزل يوسف بن علوي.. هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟

القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر

13 دولة في مجلس الأمن ترفض مساعي أميركية لإعادة فرض العقوبات على إيران

محافظة النجف تعتذر عن استقبال الزوار بـ"عيد الغدير"

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

كواليس تزايد تحرّكات تنظيم داعش والبعثيين في أكبر محافظة بالعراق

تفاصيل الاشتباكات العنيفة في عروس البحر الأحمر..عن ماذا يبحث تحالف العدوان في الساحل الغربي لليمن؟ + صور

استقالة المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك

نتنياهو: دول عربية عديدة ستنضمّ إلى اتفاقنا مع الإمارات

ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية

لجنة برلمانية عراقية تكشف عن ايادي خارجية تنفذ الاغتيالات لخلق الفوضى

البنتاغون: نعمل على خفض مستويات قواتنا في العراق

ما هي الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية بين الإمارات والکيان الصهيوني؟

المسرحية الأمريكية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية

الرئيس اللبناني: الهدف من المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تضييع الحقيقة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

زيارة "ماكرون" إلى بغداد؛ محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية في غرب آسيا

السبت 17 محرم 1442
 
 
 
 
 
زيارة "ماكرون" إلى بغداد؛ محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية في غرب آسيا

مواضيع ذات صلة

ماكرون: إذا لم تف السلطات اللبنانية بوعودها فستكون هناك عواقب

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- وصل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى بغداد يوم الـ 2 أيلول / سبتمبر 2020، للقاء مسؤولين عراقيين وسيلتقي "ماكرون" خلال زيارته هذه بالرئيس العراقي "برهم صالح" ورئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" و"محمد الحلبوسي" رئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان "نيجيرفان بارزاني" والسيد "عمار الحكيم" رئيس حركة الحكمة الوطنية العراقية ومسؤولين عراقيين آخرين. الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي هو أكبر مسؤول سياسي أجنبي يزور العراق منذ تنصيب رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" في الـ7 أيار/مايو 2020 الماضي. في الواقع، لقد خطط "ماكرون" للسفر إلى بغداد في أواخر عام 2019، ولكن الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في العديد من المدن والمحافظات العراقية، أجبرته على تأخير زيارته للعراق. وتأتي زيارة "ماكرون" إلى العراق في الوقت الذي إنتهاء فيه من زيارة العاصمة اللبنانية بيروت للمرة الثانية عقب زيارته الأولى التي قام بها في 16 يوليو 2020 الماضي. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن الرئيس "ماكرون" تحدث في مدينة بيروت خلال زيارته حول حالة الطوارئ اللبنانية بعد الانفجار المروع الذي وقع في ميناء بيروت وتحدث أيضا عن بعض الشروط لتقديم مساعدات دولية للحكومة اللبنانية. وبعد هذه الزيارة، غادر "ماكرون" إلى العاصمة العراقية بغداد، لإيصال رسالة للعالم بأن فرنسا تدعم استقلال ووحدة العراق. وإذا أخذنا هذة المواقف معًا، فسوف يظهر لنا أن فرنسا تسعى إلى استعادة دور باريس التاريخي في منطقة غرب آسيا، وذلك من خلال النفوذ والتمركز في بغداد وبيروت.

الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي "ماكرون" أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي "برهم صالح"، أثناء زيارته إلى بغداد، على أن التدخلات الخارجية تضعف الدولة العراقية. كما أعرب "ماكرون" أن العراق يواجه تحديات عدة بسبب الحرب والإرهاب، مؤكدا أن "المعركة مع تنظيم داعش لم تنته". ومن جهته أكد الرئيس العراقي على ما قاله ضيفه، موضحا: "لا نريد أن تتحول بلادنا لساحة لصراعات الآخرين". ومن جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" يوم الأربعاء الماضي، إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعاون في مجال الطاقة والعمل معا على مشروع نووي يمكنه التغلب على النقص المزمن في الكهرباء بالعراق، في حين أكد ماكرون أن أي تعاون عسكري مع العراق يجب أن يحترم سيادته. وأضاف "الكاظمي" في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ببغداد أنه تحدث مع ماكرون بخصوص مشروع مستقبلي لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء ومشروعات سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستوفر وظائف وتعالج النقص في الكهرباء. وأشار إلى أن الحكومة العراقية ملتزمة بتوسيع الشراكة مع فرنسا، مؤكدا أن العراق يدعم الاستقرار في المنطقة، وأعرب عن أمله بأن تساعد فرنسا وأوروبا ككل على تحقيق هذا الهدف.

العلاقات التاريخية بين فرنسا والعراق

إن تاريخ العلاقات بين فرنسا والعراق ترجع إلى حقبة معاهدة "ساسبيكو" التي تم التوقيع عليها في عام 2016. حيث لعبت فرنسا دوراً رئيسياً في انفصال العراق عن الدولة العثمانية ونيل استقلالها في النهاية عن الاستعمار البريطاني. كما كانت أيضا العلاقات بين  البلدين تقريبا جيدة خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي حيث بنى الرئيس العراقي السابق صدام حسين علاقات جيدة مع فرنسا، وبدأت العلاقات منذ دعم الرئيس الفرنسي "تشارلز ديجول" للدول العربية في حرب 1967 ووقوفه ضد إسرائيل، وعندها أصبح العراق من أكثر الدول المصدرة للنفط إلى فرنسا، وفي عام 1974 إتفق رئيس الوزراء الفرنسي "جاك شيراك" مع نائب رئيس العراقي في ذلك الوقت بقيام فرنسا ببناء مفاعل نووي للعراق وألذي فجرته إسرائيل في سنة 1981، وفي الحرب العراقية الإيرانية وقفت فرنسا بالكامل مع العراق ودعمته بالأسلحة، إلا أن العلاقات إنقطعت في سنة 1990 بعد غزو العراق للكويت ووقفت فرنسا ضد العراق وأرسلت قواتها لتحرير الكويت، لكن فرنسا عارضت مرة أخرى غزو العراق في 2003 إلا أنها إتفقت مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعدم رفع حق النقض الفيتو للسماح لقوات التحالف بإنهاء سلطة صدام حسين، العلاقات حاليا مستقرة وقامت فرنسا بإلغاء 4 مليار دولار من ديونها للعراق. وأما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين فرنسان وإقيلم كردستان العراق فلدى فرنسا قنصلية عامة في أربيل  ولإقليم كردستان تمثيل في باريس وتوطدت العلاقات بين فرنسا وإقليم كردستان منذ رئاسة "فرانسوا ميتران" ما بين الفترة (1981-1995)، عندما لعبت زوجته "دانيال ميتران" دوراً أساسياً في الحملة من أجل فرض منطقة حظر الطيران فوق إقليم كردستان في عام 1991. كما أن فرنسا لها وجود عسكري في إقليم كردستان حتى الآن.

وفي السنوات التي أعقبت عام 2003، أصبحت فرنسا أول بلد يمنح العراق إعفاءات عن 80 في المائة من الديون التي عليها والبالغة نحو 4.8 مليار يورو. ومع ذلك، وبسبب المعارضة الخاصة وتأثير الولايات المتحدة، لم تتمكن فرنسا من الحصول على مكانة خاصة في العراق وعلى مدى السنوات الـ 17 الماضية، عارض الأمريكيون بشدة تمدد نفوذ الدول الغربية الأخرى وزيادة تجارتها مع بغداد. وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير الرسمية مؤخراً، أن الحجم الإجمالي للتجارة بين البلدين وصل إلى أكثر من مليار يورو، معظمها صادرات نفطية عراقية إلى فرنسا. ووفقا لتلك التقارير الرسمية، بلغ مستوى التبادلات التجارية بين فرنسا والعراق عام 2015 مليار و 260 مليون يورو، ولكن بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية عام 2016 وما تلاه من أزمة اقتصادية، وصل هذا الرقم إلى 476 مليون يورو (ما يعادل إنخفاض 61٪ من قيمة تلك التبادلات التجارية في عام واحد). ) وهذا التراجع في حجم التبادل التجاري بين البلدين مستمر حتى يومنا هذا ومن أهم صادرات فرنسا إلى العراق هي السيارات والأدوية والمعدات الكهربائية والميكانيكية، في حين أن 99٪ من صادرات العراق إلى فرنسا هي النفط الخام.

"ماكرون" يسعى إلى إثبات أن أوروبا تعيش مستقلة عن الولايات المتحدة

على مدى العقود الماضية، لطالما رأت الدول الأوروبية نفسها في مجال السياسة الخارجية تعيش تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية ولم تتمكن تلك الدول من اتخاذ مواقف مستقلة. وفي غضون ذلك، وخلال السنوات التي تلت عام 2003، ومع الاحتلال الأمريكي للعراق، فرضت الولايات المتحدة مزيدًا من القيود على دخول الأوروبيين إلى منطقة غرب آسيا. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، عندما دق جرس طرد القوات الأمريكية من المنطقة، يبدو أن الأوروبيين، بقيادة فرنسا، يعتزمون إعادة النظر في سياستهم تجاه غرب آسيا. وعلى نفس هذا المنوال، يبدو أن الرئيس الفرنسي "ماكرون" يبدأ الآن حقبة جديدة في علاقات باريس مع بغداد وأربيل من خلال الخروج من تحت مظلة الولايات المتحدة. في الواقع، تعكس الإجراءات الفرنسية الأخيرة في منطقة غرب آسيا جهود "ماكرون" لإعادة الاستقلال التشغيلي لأوروبا ومما لا شك فيه أن "ماكرون"، باعتباره المؤيد الرئيسي لنهاية حقبة الناتو والأطلسية، جعل بغداد وبيروت محورًا رئيسيًا لدخول باريس إلى منطقة غرب آسيا. في الواقع، تتجه فرنسا، بصفتها الزعيمة السياسية للاتحاد الأوروبي، نحو الاستقلال عن واشنطن في وقت أقرب من أي جهة فاعلة أخرى، ويبدو أن هذا الاتجاه سيتسارع في السنوات المقبلة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

زيارة علاقات ماكرون برهم صالح باريس بغداد بيروت دعم نفط

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء