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  السبت 17 محرم 1442

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عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني" لا شك أن تطور العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا والکيان الصهيوني، يتعارض مع المصالح الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية، وكانت هناك احتجاجات كبيرة ضد هذا السلوك الأرمني الذي لا يتماشی مع مبادئ حسن الجوار.

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خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان الوقت- يسير المناخ السياسي اللبناني على قدم وساق بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت منتصف آب الماضي ، والذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب ، وبعد استقالة دياب ، بدأت المناقشات والاستشارات بين المجموعات السياسية اللبنانية حول مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، ومع تنحي الحريري عن قبول ترشيح شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل الحريري ، وكرئيس لحزب المستقبل وتيار 14 آذار ، قدم مرشحًا أقل شهرة اسمه مصطفى أديب ، والذي تم قبوله بشكل غير متوقع من قبل أغلبية النواب في البرلمان اللبناني وكلف بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس اللباني ميشيل عون ، لكن من أجل مزيد من الدراسة للتطورات في لبنان وتشكيل الحكومة في هذا البلد ، أجرى موقع "الوقت التحليلي" مقابلة مع الدکتور"سعد الله زارعي" الخبير في شؤون غرب آسيا في هذا الصدد.

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أخبار

كاتب أميركي: لا تُجمّلوا ديكتاتورية الإمارات

السبت 17 محرم 1442
 
 
 
 
 
كاتب أميركي: لا تُجمّلوا ديكتاتورية الإمارات

كاتب أميركي: لا تُجمّلوا ديكتاتورية الإمارات

الوقت-تناول الكاتب السياسي في مجلة "ذا أميركان كونسرفتيف" دوغ برندون تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني

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الوقت-تناول الكاتب السياسي في مجلة "ذا أميركان كونسرفتيف" دوغ برندون تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التي وصف فيها دولة الإمارات "بالديمقراطية المتقدّمة"، فرأى أن إعطاء هذه الصفة للدولة الخليجية هو في غير محله تماما.

وتحدث الكاتب عن سياسة خارجية عدوانية تتبعها الإمارات، مشيرا في هذا السياق إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وإلى تمويلها المتطرفين في سوريا وكذلك تدخلها في ليبيا.

وشدد الكاتب على أن الأسوأ هو العدوان على اليمن، ولفت في هذا السياق إلى أن أبوظبي تدعم الانفصاليين في اليمن وأن ذلك يهدد بتقسيم البلاد. كما تحدث عن قيام الإمارات بسجن شخصيات يمنية معارضة وممارسة الانتهاكات بحقهم، وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد تحدثت عن سجن سري تديره الإمارات في مناطق "محررة" في اليمن حيث كانت تمارس مختلف أنواع التعذيب.

واتهم الكاتب الإمارات كذلك بتقويض المصالح الأمنية الأميركية بشكل مباشر، مشيرا إلى أن أبو ظبي وكذلك الرياض لجأتا إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عندما عجزوا عن تحقيق أهدافهم في اليمن. وفي المقابل لفت إلى أن حركة أنصار الله اليمنية كانت من خصوم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

كما تابع الكاتب أن تحالف قوى العدوان على اليمن قام بنقل الأسلحة الأميركية إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيرها من الجماعات الراديكالية، مضيفا أن الإماراتيين كما السعوديين يضعون المصالح الأميركية في المرتبة الأخيرة وأبو ظبي مستعدة لجر الأميركيين إلى "حرب أبدية أخرى" من أجل تحقيق أهدافها.

وخلص الكاتب الى ضرورة أن تلتزم الإدارة الأميركية بوعدها "أميركا أولا" وبخدمة شعبها بدلًا من خدمة حكام فاسدين في الشرق الأوسط.

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كلمات مفتاحية :

كاتب اميركي انتقاد ديكتاتورية الامارات سياسات عدوانية

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