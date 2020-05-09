"الصحة العالمية" تسعى لتوفير 230 لقاح محتمل ضد كورونا لأفريقيا

الوقت-قال مسؤولون إن منظمة الصحة العالمية تريد توفير 230 مليون جرعة أولية من أي لقاح لكورونا من أجل أفريقيا مع التأكيد على أن أي لقاح في مرحلة التطوير يجب أن يتم اختباره في القارة أيضا.

وتهدف الخطة العالمية لتوزيع اللقاح، والتي تعرف باسم "كوفاكس"، إلى المساعدة على الشراء والتوزيع العادل لملياري جرعة من اللقاحات التي تحصل على موافقة بحلول عام 2021.

وقال ريتشارد ميهيجو مدير البرنامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في أفريقيا خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "هذه الدفعة الأولى ستغطي 20 بالمئة من تعداد السكان الأفارقة، على أن تُعطى الأولوية في البداية لمن هم على الخطوط الأمامية، للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم تُوسع الدائرة لتشمل الفئات الضعيفة".

الخطة تشمل 9 لقاحات مرشحة لـ"كوفيد-19" وتطبق مجموعة مختلفة من الأساليب التكنولوجية والعلمية. وبعضها في مرحلة التجارب السريرية الأخيرة وقد تتوفر بيانات بشأنها بحلول نهاية العام الجاري.

وكان جون نكنجاسونج، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قال إنه يتعين على جميع الدول المشاركة في خطة كوفاكس.

وذكر نكنجاسونج إن عدد الحالات الجديدة في أفريقيا تراجع بنسبة 11 بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأشار إلى أنه "نشهد منحى وبائياً مستقراً أو متراجعاً مما يمثل بارقة أمل"، مضيفاً أن عدم إجراء ما يكفي من الفحوص يعني أن الصورة غير كاملة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من التهديد الذي يشكله فيروس كورونا المستجد على العاملين في مجال الصحة في أنحاء إفريقيا.

وذكرت أن أكثر من 10 آلاف عامل في المجال الصحي في 40 دولة أفريقية أصيبوا بفيروس كورونا، ما يعكس التحديات التي تواجهها الأطقم الطبية على الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي الجائحة.