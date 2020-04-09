إيران: بتنا ضمن الدول الـ5 الأولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة

الوقت-أعلن مدير منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية الأدميرال أمير رستكاري أن إيران تعد ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في مجال تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة.

وأشار الأدميرال رستكاري في تصريح للتلفزيون الإيراني، أمس الخميس، إلى افتتاح معرض وزارة الدفاع، وقال إن "صناعات وزارة الدفاع أصبحت اليوم قادرة على التصميم والتصنيع، في ظل كفاءة مهندسيها، وتسعى الوزارة إلى اعتماد الذكاء الصناعي والروبوتات واستخدام أنظمة على شكل حرب شبكية والتي تعد أحد متطلبات حروب اليوم، ونصمم الأسلحة والمعدات وفقاً لذلك.

وأضاف، إنه "في الحقل البحري أصبحنا ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في تصميم وتصنيع السفن السريعة والزوارق السريعة البالغة سرعتها 130 كم في الساعة، وهي زوارق راجمة للصواريخ، كما إن إيران أضحت من بين الدول الـ13 الأولى في العالم في تصميم وتصنيع الغواصات، ومن بين الدول الـ20 الأولى في العالم في تصنيع أنواع المدمرات والبوارج الراجمة للصواريخ".

وصرح بأن العديد من الدول لم تدخل مجال التأثير السطحي، وهناك أقل من 10 دول دخلت هذا المجال من بينها إيران.

وتابع الأدميرال رستكاري بـ"أننا أحرزنا اليوم تقدماً كبيراً في مجال إنتاج محركات الديزل، حيث قمنا بتوطين محركي ديزل بقدرة 1300 حصان و900 حصان في البلاد، وأبرمنا عقداً مع شركة سكك الحديد الإيرانية لتزويدها بعشر محركات".

وقال "إننا حققنا تقدما أيضاً في مجال صناعة علب التروس، وقد أزحنا اليوم (أمس الخميس) الستار عن علبة تروس بقدرة 1650 حصان، لها مجموعة واسعة من التطبيقات، وقد تمكنا من تصنيعه بالتعاون مع 13 شركة معرفية في غضون 10 أشهر، بعد أن تعذر علينا استيراده من الخارج جراء الحظر".

وأضاف رستكاري "توصلنا اليوم إلى تكنولوجيا أتمتة علبة التروس لدبابات زنة 60 طناً، ونحن قادرون على مساعدة شركات صناعة السيارات في البلاد، وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لتصنيع مختلف أنواع علب التروس الأوتوماتيكية لسيارات الركاب في غضون عام".