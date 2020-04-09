قتيل وجرحى في انفجار في العاصمة الجورجية

الوقت-وقع انفجار وصف بـ "العنيف" وسط العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الجمعة، ما تسبب بسقوط قتيل واحد ووقوع إصابات خطيرة بين المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام جورجية بوقوع انفجار داخل ملهى "Dejavu" قرب إحدى أكبر صالات الموسيقى في البلاد، التابعة للفلهارمونيا الوطنية.

وبحسب التلفزيون الجورجي، فقد وصلت فرق الإنقاذ والإسعاف ورجال الأمن إلى المكان فور وقوع الانفجار العنيف، وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى مع وجود حالات خطيرة لدى البعض.

وأغلقت السلطات الشوارع المحيطة بمكان الحادث ووصلت فرق التحقيق وبدأت بمعاينة مكان الانفجار.

وتسبب الانفجار بتحطم نوافذ الأبنية المجاورة وبأضرار مادية كبيرة داخل البناء، وإصابات بين بعض المواطنين الذين كانوا متواجدين على الشارع الرئيسي المجاور.