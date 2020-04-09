إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أحد مواقعها

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 17 محرم 1442

إخترنا لكم

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟ الوقت- جهاراً نهاراً؛ ودون خوفٍ أو وجل؛ تُعلن الوكالة اليهودية أنّها ستُباشر أعمالها من مكتبها الذي ستفتتحه في دويلة الإمارات ليكون هذا المكتب منبراً للصهاينة في المنطقة العربية، حيث يقول رئيس الوكالة اليهودية إسحاق هرتسوغ إنّ الوكالة ستستثمر في التعليم اليهودي في الإمارات، كبداية للعلاقات الخليجية مع الكيان الإسرائيلي...

سوريا تنفض عنها غبار الحرب.. حكومة سوريّة جديدة أولویتها إعادة الإعمار الوقت- بعد مضي أكثر من 9 سنوات على بداية الأزمة في سوريا، يبدو أن مسيرة التطورات في هذا البلد تسير على طريق إعادة الإعمار والنهوض من جديد ، ومع الخروج من الأزمة الأولية، سلكت دمشق طريق العودة إلى الحياة الطبيعية خلال السنوات القليلة الماضية، وفي المستقبل القريب من الممكن التنبؤ بالسيطرة على جميع المناطق في البلاد واعادتها الى حضن الوطن، وفي غضون ذلك ، يمكن تقييم تشكيل حكومة جديدة من أهم التطورات الأخيرة ، والتي تُظهر تحرك حكومة الرئيس بشار الأسد على طريق الاستقرار ، حيث تشكلت الحكومة الجديدة نتيجة الانتخابات النيابية في شهر تموز بأمر من الرئيس السوري بشار الأسد ، لكن السؤال الآن ما هي رسالة ومهام الحكومة الجديدة؟ وبمعنى آخر ما هي أهم خطط الحكومة السورية في الأشهر المقبلة؟

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني" لا شك أن تطور العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا والکيان الصهيوني، يتعارض مع المصالح الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية، وكانت هناك احتجاجات كبيرة ضد هذا السلوك الأرمني الذي لا يتماشی مع مبادئ حسن الجوار.

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام الوقت- المتغيرات التي تطرأ على الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص في ظل تمخض حكومة جديدة تبحث عن نيل الثقة من الأحزاب والشعب على حد سواء، هذه المتغيرات وغيرها تجعل من الضروري والمهم جداً أن تكون المواقف على...

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان الوقت- يسير المناخ السياسي اللبناني على قدم وساق بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت منتصف آب الماضي ، والذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب ، وبعد استقالة دياب ، بدأت المناقشات والاستشارات بين المجموعات السياسية اللبنانية حول مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، ومع تنحي الحريري عن قبول ترشيح شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل الحريري ، وكرئيس لحزب المستقبل وتيار 14 آذار ، قدم مرشحًا أقل شهرة اسمه مصطفى أديب ، والذي تم قبوله بشكل غير متوقع من قبل أغلبية النواب في البرلمان اللبناني وكلف بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس اللباني ميشيل عون ، لكن من أجل مزيد من الدراسة للتطورات في لبنان وتشكيل الحكومة في هذا البلد ، أجرى موقع "الوقت التحليلي" مقابلة مع الدکتور"سعد الله زارعي" الخبير في شؤون غرب آسيا في هذا الصدد.

أخبار

إيران: بتنا ضمن الدول الـ5 الأولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة

إيران: بتنا ضمن الدول الـ5 الأولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة

الوقت-أعلن مدير منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية الأدميرال

قتيل وجرحى في انفجار في العاصمة الجورجية الوقت-وقع انفجار وصف بـ "العنيف" وسط العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الجمعة

من واشنطن.. كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن صربيا تعهدت بنقل سفارتها لمدينة

إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أحد مواقعها الوقت-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول

هنية من بيروت: صواريخنا يمكنها أن تصل إلى تل أبيب وما بعد بعد تل أبيب الوقت-توجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، للعدو الإسرائيلي بالقول "من أرض

الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن الأسباب التي ستدفع السعودية والبحرين وعُمان للتطبيع الوقت-تحدث صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية، يشير إلى أنّه مع بداية

مجدداً.. نتنياهو ينفي مزاعم الموافقة على تزويد الإمارات سراً بمقاتلات "أف 35" الوقت-نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ما ورد في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الذي

عُمد مدن أميركيّة لترامب بعد تهديده لهم: عليك الإقرار بأنك لست فوق القانون الوقت-أصدر عُمد مدن أميركيّة، مدن واشنطن العاصمة ونيويورك وبورتلاند وسياتل، بياناً مشتركاً

مستوطنون يعتدون بالحجارة على سيّارة فلسطينيين في رام الله

وزير الخارجية البريطاني يبحث مع كوشنير "السلام" في الشرق الأوسط الوقت-أعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، أنه ناقش مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد

تحرك إماراتي-سعودي شرق سوريا.. مساع أميركية لتثبيت الاحتلال وابتزاز دمشق الوقت-عقب إعلان "الناتو" عن قرب المحادثات.. اليونان تنفي

الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية: لتصعيد المقاومة الشعبيّة ضدّ الاحتلال الوقت-ذكر بيان صادر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله أنه وفي هذه اللحظا

البحرين ستسمح بعبور الرحلات بين الإمارات و"إسرائيل" أجواءها الوقت-أعلنت البحرين أنها ستسمح بعبور الرحلات بين

"جيروزاليم بوست": اتفاق السلام مع الإمارات هو حصيلة 100 عام الوقت-نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية مقالا صباح اليوم تناولت

أسف أممي لانتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا الوقت-أعربت الأمم المتحدة عن أسفها للانتهاكات المتواصلة للحظر

استشهاد عسكريين عراقيين في هجوم لـ "داعش" على الحدود مع السعودية الوقت-أفادت وسائل اعلامية عراقية باستشهاد عسكريين إثنين في هجوم لداعش على مقر

"حماس": استشهاد الخطيب في سجون الاحتلال جريمة بحق الإنسانية الوقت-أسفت حركة "حماس" لاستشهاد الأسير الفلسطيني داوود الخطيب في السجون

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور الوقت-تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار

مصادر دبلوماسية: البحرين رفضت إدراج بند "رفض التطبيع" في الجامعة العربية الوقت-أفادت مصادر دبلوماسية "بأن هناك مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية

السيسي في اتصالٍ مع نتنياهو يثمّن الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي الوقت-جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترحيبه "باتفاق السلام التاريخي" بين الإمارات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أحد مواقعها

الجمعة 16 محرم 1442
 
 
 
 
 
إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أحد مواقعها

إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أحد مواقعها

الوقت-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول

مواضيع ذات صلة

مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي

عراقجي : السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي يكمن في انتفاع ايران

الخارجية الصينية: دعم الاتفاق النووي وسلطة مجلس الأمن رسالتان هامتان لاجتماع فيينا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول الى أحد موقعين يشتبه بأنهما "شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة".

وأفاد تقرير للمنظمة الأممية اليوم الجمعة، بأن إيران سمحت لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقع لأخذ عيّنات بيئية، وأضاف أنه سيتم تحليل العينات في المختبرات التي هي جزء من شبكة الوكالة.

وأشار التقرير الى أن عملية التفتيش في الموقع الثاني ستتم "في وقت لاحق من أيلول/سبتمبر 2020 في موعد تم التوافق عليه مع إيران".

وفي تقرير منفصل صدر اليوم الجمعة أيضاً، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب "يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى".

ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202,8 كلغ من اليورانيوم.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت مطلع العام الحالي أنها ستخصّب اليورانيوم بلا قيود وفقاً لاحتياجاتها التقنية. وقالت إن "عمليات تخصيب اليورانيوم ستكون غير محدودة بناء على الحاجات التقنية للبلاد".

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها ستسمح للمفتشين من الوكالة الذرية بدخول الموقعين بعد زيارة لطهران قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وعقب اللقاء بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد الاسبوع الماضي في طهران، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الاتفاق النووي كان إنجازاً عظيماً ومعياراً لنا جميعاً، والرئيس روحاني أكّد أن "إيران ملتزمة كما في السابق بتعاونها مع الوكالة".

ويقع أحد الموقعين النوويين في مدينة "شهرضا" الواقعة في محافظة إصفهان، فيما يقع الثاني في جنوب العاصمة طهران، وهو الموقع الذي ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الأمم المتحدة عام 2018، متهّماً إيران بممارسة أنشطة نووية فيه.

وتعاونت إيران بصورة وثيقة وبناءة مع الوكالة الذرية بعد توقيع الاتفاق النووي في مجال تنفيذ التزاماتها مع الوكالة، التي أكدت ذلك من خلال 17 تقريراً رسمياً أصدرته لغاية الآن بهذا الصدد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

رافائيل غروسي الوكالة الذرية إيران طهران الأمم المتحدة حسن روحاني الاتفاق النووي الإيراني الغربي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء