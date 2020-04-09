عُمد مدن أميركيّة لترامب بعد تهديده لهم: عليك الإقرار بأنك لست فوق القانون

الوقت-أصدر عُمد مدن أميركيّة، مدن واشنطن العاصمة ونيويورك وبورتلاند وسياتل، بياناً مشتركاً رداً على تهديد الرئيس ترامب بإلغاء التمويل الفيدرالي عن مدنهم.

وقالوا في بيانهم: "مدننا وملايين الأميركيين القاطنين فيها ليسوا بيادق سياسيّة للرئيس ترامب"، معتبرين أنّه "عوضاً عن توفير قيادة واعية من البيت الأبيض للتحديات، واجهنا بشن هجمات جديدة غير قانونية ومنافية للدستور".

عُمد المدن الأميركيّة أكدوا أنّهم سيلجأون "من دون أدنى شك إلى القضاء، وسنلحق الهزيمة بهم في المحاكم"، مشددين على أنّه "يتعيّن على الرئيس ترامب أن يستيقظ ويواجه الحقائق التي تعاني منها مدننا والبلاد كافة".

وأضاف البيان المشترك: "على ترامب الإقرار أيضاً بأنه ليس فوق القانون".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار في تغريدة له على "تويتر" مهدداً عُمد بعض المدن، بأنّ حكومته "ستبذل كل ما في وسعها لمنع العُمد الضعفاء والمدن الخارجة على القانون من الحصول على الأموال الفيدرالية بينما يسمحون للفوضويين بإيذاء الناس وحرق المباني وتدمير الحيوات والشركات".

وأضاف ترامب في تغريدته الذي ذكر فيها مدير مكتب الإدارة والميزانيّة: "نحن نضعهم تحت الملاحظة اليوم".

يذكر أنّ عدة مدن أميركيّة شهدت منذ مقتل جورج فلويد في 25 أيار/مايو 2020 على يد الشرطة الأميركيّة، أعمال شغب خلال المظاهرات الحاشدة ضد عنصريّة ووحشيّة الشرطة.

ترامب حمّل أكثر من مرّة عُمد وحكام الولايات والمدن مسؤوليّة ما يحصل، متهماً إياهم بالاستخفاف في فرض الأمن.