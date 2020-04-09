مستوطنون يعتدون بالحجارة على سيّارة فلسطينيين في رام الله

الوقت-اعتدى مستوطنون بالحجارة على سيّارة فلسطينيين قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأصابوا 4 أشخاص بجراح وحالة أحدهم خطرة.

وأوضحت مصادر طبيّة أن الإصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله إحداها خطِرةِ وهي لمواطنة حامل وفي شهرها التاسع.

في الوقت نفسه، داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة تقوع، وداهمت منازل عرف منها، منزلي محمد موسى البدن، والأسيرة المحررة شروق البدن، حيث تم احتجازها لفترة قبل إخلاء سبيلها.

يذكر أن قوات الاحتلال صعّدت في الفترة الأخيرة من إجراءاتها التعسفية بحق مواطني بلدة تقوع، والتي تمثلت باعتقال عدد من الفتية والشبان، ونصب الحواجز العسكرية على مداخلها، ومنع عدد من المزارعين والرعاة من الوصول إلى أراضيهم.