تحرك إماراتي-سعودي شرق سوريا.. مساع أميركية لتثبيت الاحتلال وابتزاز دمشق

الوقت-عقب إعلان "الناتو" عن قرب المحادثات.. اليونان تنفي استعدادها للحوار مع تركيا

نفت اليونان أن تكون وافقت على إجراء محادثات بوساطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تركيا، لتهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، إن ما كشف عنه بشأن مفاوضات فنية مفترضة يستضيفها مقر حلف شمال الأطلسي "لا تتفق والواقع"، مؤكدةً أن وقف التصعيد "لن يتم إلا بالانسحاب الفوري لجميع السفن التركية من الجرف القاري اليوناني".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة مستعدة للحوار بشأن أزمة شرق المتوسط، من دون شروط مسبقة.

وأكدت دعم تركيا لمبادرة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، لتخفيف التوتر بين البلدين، مشيرةً إلى أنها تتوقع من اليونان الاستجابة لهذه الدعوة.

وكان ستولتنبرغ أكد، أمس الخميس، أن "اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات فنيّة لدى الحلف لإقامة آليّات لمنع الصدام".

وأضاف: "سأبقى على تواصل وثيق مع كافة الدول الحليفة ذات الصلة، من أجل إيجاد حل للتوتر، وذلك ضمن روح التضامن في الناتو".