البحرين ستسمح بعبور الرحلات بين الإمارات و"إسرائيل" أجواءها

الوقت-أعلنت البحرين أنها ستسمح بعبور الرحلات بين الإمارات و"إسرائيل" أجواءها.

وقال مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدنيّ بوزارة المواصلات البحرينية إنه "صدرت موافقة" على طلب إماراتي بشأن "الرغبة في السماح بعبور أجواء البحرين للرحلات الجوية الآتية إلى الإمارات والمغادرة منها إلى الدول كافة بما فيها إسرائيل".

وكشفت مصادر دبلوماسية يوم أمس أن البحرين رفضت إدراج بند "رفض التطبيع" في الجامعة العربية

ومنذ أيام، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه من المتوقع أن "تعلن البحرين في القريب عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وبحسب معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان" غيلي كوهين، فإن "التوجه كان لدى هذه المملكة في الخليج هو الإعلان عن هذه الخطوة بعد احتفال التطبيع مع الإمارات في البيت الأبيض".

وأشارت كوهين إلى أنه في الوقت الحالي، يشيرون في "إسرائيل" إلى "إمكانيات لتعاون مستقبلي مع دول أخرى في الخليج".

هذا وأعلنت السعودية، أنها وافقت على طلب الإمارات "بالسماح للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول"، بعبور الأجواء السعودية، وذلك بعد أيام من وصول أول رحلة تجارية من "إسرائيل" إلى الإمارات عبر أجواء المملكة.

يذكر أنّ وفداً أميركياً وإسرائيلياً رسمياً كبيراً، ترأسه مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، زار الإمارات بعد نحو أسبوعين فقط على الإعلان عن الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو، أعلن خلال جولته في الشرق الأوسط، أنه بحث مع ولي عهد البحرين الاستقرار الإقليميّ ووحدة الخليج، ورأى أن من الضروريّ الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات، كما قال.