استشهاد عسكريين عراقيين في هجوم لـ "داعش" على الحدود مع السعودية

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  الخميس 15 محرم 1442

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عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني"

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني" لا شك أن تطور العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا والکيان الصهيوني، يتعارض مع المصالح الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية، وكانت هناك احتجاجات كبيرة ضد هذا السلوك الأرمني الذي لا يتماشی مع مبادئ حسن الجوار.

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام الوقت- المتغيرات التي تطرأ على الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص في ظل تمخض حكومة جديدة تبحث عن نيل الثقة من الأحزاب والشعب على حد سواء، هذه المتغيرات وغيرها تجعل من الضروري والمهم جداً أن تكون المواقف على...

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان الوقت- يسير المناخ السياسي اللبناني على قدم وساق بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت منتصف آب الماضي ، والذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب ، وبعد استقالة دياب ، بدأت المناقشات والاستشارات بين المجموعات السياسية اللبنانية حول مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، ومع تنحي الحريري عن قبول ترشيح شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل الحريري ، وكرئيس لحزب المستقبل وتيار 14 آذار ، قدم مرشحًا أقل شهرة اسمه مصطفى أديب ، والذي تم قبوله بشكل غير متوقع من قبل أغلبية النواب في البرلمان اللبناني وكلف بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس اللباني ميشيل عون ، لكن من أجل مزيد من الدراسة للتطورات في لبنان وتشكيل الحكومة في هذا البلد ، أجرى موقع "الوقت التحليلي" مقابلة مع الدکتور"سعد الله زارعي" الخبير في شؤون غرب آسيا في هذا الصدد.

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر وبعد "الخيانة الكبرى" التي قامت بها أبو ظبي واستقبالها وفداً صهيونيّاً - أمريكيّاً، في أول رحلة جويّة تجاريّة انطلقت من مطار بن غوريون، أوضحت حركة حماس، الاثنين المنصرم، أنّ استقبال الطائرة الإسرائيليّة

كورونا يحبس أنفاس تركيا في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية في تركيا، أفادت بعض المصادر التركية بأن الحكومة تعتزم بيع الخطوط الجوية التركية إلى قطر. لكن الأزمة المالية في تركيا بدأت من خلال سوق الصرف الأجنبي في البلاد.

أخبار

أسف أممي لانتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا

أسف أممي لانتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا

الوقت-أعربت الأمم المتحدة عن أسفها للانتهاكات المتواصلة للحظر

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الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور الوقت-تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار

مصادر دبلوماسية: البحرين رفضت إدراج بند "رفض التطبيع" في الجامعة العربية الوقت-أفادت مصادر دبلوماسية "بأن هناك مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية

السيسي في اتصالٍ مع نتنياهو يثمّن الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي الوقت-جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترحيبه "باتفاق السلام التاريخي" بين الإمارات

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انخفاض صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة عند مستوى تاريخي الوقت- كشفت تقديرات مستقلة، أمس الثلاثاء، عن انخفاض صادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة عند أقل مستوى منذ عهد الرئيس الأمیركي رونالد ريغان.

ردود فعل دولية وأممية غاضبة من مراكز "الموت" في السعودية الوقت- اثارت الصور والفيديوهات التي نشرتها صحيفة The Telegraph البريطانية، من داخل أحد مراكز احتجاز مهاجرين أفارقة في السعودية، بذريعة الحد من انتشار فيروس كورونا، ردود فعل دولية وأممية غاضبة.

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الخارجية الصينية: دعم الاتفاق النووي وسلطة مجلس الأمن رسالتان هامتان لاجتماع فيينا الوقت- صرحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، ان "الدعم الحاسم للاتفاق النووي والحفاظ على سلطة مجلس الأمن"، هما رسالتان هامتان لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أمس الثلاثاء في فيينا.

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أخبار

استشهاد عسكريين عراقيين في هجوم لـ "داعش" على الحدود مع السعودية

الخميس 15 محرم 1442
 
 
 
 
 
استشهاد عسكريين عراقيين في هجوم لـ "داعش" على الحدود مع السعودية

استشهاد عسكريين عراقيين في هجوم لـ "داعش" على الحدود مع السعودية

الوقت-أفادت وسائل اعلامية عراقية باستشهاد عسكريين إثنين في هجوم لداعش على مقر

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الوقت-أفادت وسائل اعلامية عراقية باستشهاد عسكريين إثنين في هجوم لداعش على مقر حرس الحدود العراقي في محيط منطقة عرعر بين العراق والسعودية.

وقالت إن القوات العراقية تمكنت من صدّ الهجوم الذي أدى أيضاً إلى جرح إثنين من العسكريين العراقيين.

وكالة الاستخبارات، أعلنت أمس الأربعاء، عن إحباط تعرض لعصابات داعش، وإلقاء القبض على أحدهم في كركوك، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع).

وأفادت خلية الإعلام الأمني، بتدمير وكر و3 أنفاق كركوك. كما عثرت القوة على 4 عبوات ناسفة على شكل صفائح للتفجير.

وكانت طريق تكريت-كركوك قد تعرضت قبل يومين لتفجير إرهابي، وأشارت خلية الإعلام الأمني  إلى انفجار عجلة مفخخة في منطقة "جسر مريم بيك"، ما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح 3 منتسبين.

ومنذ أيام، أحبطت قوات الحشد الشعبي محاولة لفلول "داعش" للتعرض على طريق بغداد – كركوك في القاطع الشرقي لمدينة آمرلي للتعرض للمارة ونقاط الحماية.

العمليات المشتركة كانت قد أعلنت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي عن انتهاء المرحلة الثالثة من "عمليات أبطال العراق" بالسيطرة على جميع مناطق تحرّك خلايا التنظيم، كما أعلنت منتصف الشهر ذاته انطلاق عمليات نصر السيادة الثالثة، لتأمين مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع ديالى وسامراء وكركوك.

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عرعر واع العراق كركوك داعش

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