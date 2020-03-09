استشهاد عسكريين عراقيين في هجوم لـ "داعش" على الحدود مع السعودية

الوقت-أفادت وسائل اعلامية عراقية باستشهاد عسكريين إثنين في هجوم لداعش على مقر حرس الحدود العراقي في محيط منطقة عرعر بين العراق والسعودية.

وقالت إن القوات العراقية تمكنت من صدّ الهجوم الذي أدى أيضاً إلى جرح إثنين من العسكريين العراقيين.

وكالة الاستخبارات، أعلنت أمس الأربعاء، عن إحباط تعرض لعصابات داعش، وإلقاء القبض على أحدهم في كركوك، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع).

وأفادت خلية الإعلام الأمني، بتدمير وكر و3 أنفاق كركوك. كما عثرت القوة على 4 عبوات ناسفة على شكل صفائح للتفجير.

وكانت طريق تكريت-كركوك قد تعرضت قبل يومين لتفجير إرهابي، وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى انفجار عجلة مفخخة في منطقة "جسر مريم بيك"، ما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح 3 منتسبين.

ومنذ أيام، أحبطت قوات الحشد الشعبي محاولة لفلول "داعش" للتعرض على طريق بغداد – كركوك في القاطع الشرقي لمدينة آمرلي للتعرض للمارة ونقاط الحماية.

العمليات المشتركة كانت قد أعلنت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي عن انتهاء المرحلة الثالثة من "عمليات أبطال العراق" بالسيطرة على جميع مناطق تحرّك خلايا التنظيم، كما أعلنت منتصف الشهر ذاته انطلاق عمليات نصر السيادة الثالثة، لتأمين مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع ديالى وسامراء وكركوك.