الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور

الوقت-تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنه "في الساعة العاشرة و23 دقيقة من مساء يوم أمس أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأضاف "كما تصدت وسائط الدفاع الجوي أول من أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

وأعلن حينها مصدر عسكري سوري عن ارتقاء شهيدين وإصابة 7 جنود في العدوان الاسرئيلي على بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق.