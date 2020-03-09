موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 15 محرم 1442

إخترنا لكم

سوريا تنفض عنها غبار الحرب.. حكومة سوريّة جديدة أولویتها إعادة الإعمار

سوريا تنفض عنها غبار الحرب.. حكومة سوريّة جديدة أولویتها إعادة الإعمار الوقت- بعد مضي أكثر من 9 سنوات على بداية الأزمة في سوريا، يبدو أن مسيرة التطورات في هذا البلد تسير على طريق إعادة الإعمار والنهوض من جديد ، ومع الخروج من الأزمة الأولية، سلكت دمشق طريق العودة إلى الحياة الطبيعية خلال السنوات القليلة الماضية، وفي المستقبل القريب من الممكن التنبؤ بالسيطرة على جميع المناطق في البلاد واعادتها الى حضن الوطن، وفي غضون ذلك ، يمكن تقييم تشكيل حكومة جديدة من أهم التطورات الأخيرة ، والتي تُظهر تحرك حكومة الرئيس بشار الأسد على طريق الاستقرار ، حيث تشكلت الحكومة الجديدة نتيجة الانتخابات النيابية في شهر تموز بأمر من الرئيس السوري بشار الأسد ، لكن السؤال الآن ما هي رسالة ومهام الحكومة الجديدة؟ وبمعنى آخر ما هي أهم خطط الحكومة السورية في الأشهر المقبلة؟

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني" لا شك أن تطور العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا والکيان الصهيوني، يتعارض مع المصالح الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية، وكانت هناك احتجاجات كبيرة ضد هذا السلوك الأرمني الذي لا يتماشی مع مبادئ حسن الجوار.

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام الوقت- المتغيرات التي تطرأ على الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص في ظل تمخض حكومة جديدة تبحث عن نيل الثقة من الأحزاب والشعب على حد سواء، هذه المتغيرات وغيرها تجعل من الضروري والمهم جداً أن تكون المواقف على...

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان الوقت- يسير المناخ السياسي اللبناني على قدم وساق بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت منتصف آب الماضي ، والذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب ، وبعد استقالة دياب ، بدأت المناقشات والاستشارات بين المجموعات السياسية اللبنانية حول مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، ومع تنحي الحريري عن قبول ترشيح شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل الحريري ، وكرئيس لحزب المستقبل وتيار 14 آذار ، قدم مرشحًا أقل شهرة اسمه مصطفى أديب ، والذي تم قبوله بشكل غير متوقع من قبل أغلبية النواب في البرلمان اللبناني وكلف بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس اللباني ميشيل عون ، لكن من أجل مزيد من الدراسة للتطورات في لبنان وتشكيل الحكومة في هذا البلد ، أجرى موقع "الوقت التحليلي" مقابلة مع الدکتور"سعد الله زارعي" الخبير في شؤون غرب آسيا في هذا الصدد.

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر وبعد "الخيانة الكبرى" التي قامت بها أبو ظبي واستقبالها وفداً صهيونيّاً - أمريكيّاً، في أول رحلة جويّة تجاريّة انطلقت من مطار بن غوريون، أوضحت حركة حماس، الاثنين المنصرم، أنّ استقبال الطائرة الإسرائيليّة

أخبار

أسف أممي لانتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا

أسف أممي لانتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا

الوقت-أعربت الأمم المتحدة عن أسفها للانتهاكات المتواصلة للحظر

استشهاد عسكريين عراقيين في هجوم لـ "داعش" على الحدود مع السعودية الوقت-أفادت وسائل اعلامية عراقية باستشهاد عسكريين إثنين في هجوم لداعش على مقر

"حماس": استشهاد الخطيب في سجون الاحتلال جريمة بحق الإنسانية الوقت-أسفت حركة "حماس" لاستشهاد الأسير الفلسطيني داوود الخطيب في السجون

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور الوقت-تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار

مصادر دبلوماسية: البحرين رفضت إدراج بند "رفض التطبيع" في الجامعة العربية الوقت-أفادت مصادر دبلوماسية "بأن هناك مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية

السيسي في اتصالٍ مع نتنياهو يثمّن الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي الوقت-جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترحيبه "باتفاق السلام التاريخي" بين الإمارات

قبيل اجتماع "الفصائل"...النخالة وهنيه: تنسيق لمواجهة المؤامرات الوقت-بحث الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس

انخفاض صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة عند مستوى تاريخي الوقت- كشفت تقديرات مستقلة، أمس الثلاثاء، عن انخفاض صادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة عند أقل مستوى منذ عهد الرئيس الأمیركي رونالد ريغان.

ردود فعل دولية وأممية غاضبة من مراكز "الموت" في السعودية الوقت- اثارت الصور والفيديوهات التي نشرتها صحيفة The Telegraph البريطانية، من داخل أحد مراكز احتجاز مهاجرين أفارقة في السعودية، بذريعة الحد من انتشار فيروس كورونا، ردود فعل دولية وأممية غاضبة.

عراقجي : السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي يكمن في انتفاع ايران الوقت- قال مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي : ان الاعضاء المتبقين في الاتفاق النووي يجمعون على مواجهة نقض القوانين من جانب الولايات المتحدة الاميركية.

الخارجية الصينية: دعم الاتفاق النووي وسلطة مجلس الأمن رسالتان هامتان لاجتماع فيينا الوقت- صرحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، ان "الدعم الحاسم للاتفاق النووي والحفاظ على سلطة مجلس الأمن"، هما رسالتان هامتان لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أمس الثلاثاء في فيينا.

بومبيو يعلن فرض بلاده عقوبات على المحكمة الجنائيّة الدوليّة الوقت- صرّح وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، عن فرض واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وزير الخارجية الإيراني: جنّدنا أنفسنا لإفشال محاولات كيان ترامب والصهاينة الوقت- قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" : نحن لن نألو جهدا في سياق تحقيق مصالحنا الوطنية، وانني الى جانب زملائي بوزارة الخارجية وكافة البعثات الدبلوماسية الايرانية نعمل على مدار الساعة من اجل افشال محاولات كيان ترامب والصهاينة.

أمام الرئيس الأسد .. الحكومة السورية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية الوقت- نشرت صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك مجموعة صورا للوزراء الجدد برئاسة المهندس حسين عرنوس وهم يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد.

حكومة المشيشي تنال الثقة الوقت-نالت حكومة هشام المشيشي ثقة مجلس نواب الشعب التونسي

أطراف الاتفاق النووي مع إيران: لا يمكن لواشنطن إعادة فرض عقوبات أممية الوقت-أكّد أطراف الاتفاق النووي مع إيران أنه لا يمكن للولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات أممية بموجب

ماكرون: إذا لم تف السلطات اللبنانية بوعودها فستكون هناك عواقب الوقت-قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماعاته في قصر الصنوب

الفصائل الفلسطينية: اجتماع الأمناء العامين خطوة مهمة لاستعادة الوحدة الوقت-أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، الترحيب بانعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، واعتبرتها

لحود: فرنسا تريد أن تملي على لبنان سلاماً مع "إسرائيل" على غرار الإمارات الوقت-قال الرئيس اللبناني الأسبق إيميل لحود أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل هي الت

"يديعوت أحرونوت": هكذا وصفوا أول زيارة علنية للإمارات الوقت-كتب إيتامار آيخنر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالاً يعرض فيه "ثمار السلام"

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"حماس": استشهاد الخطيب في سجون الاحتلال جريمة بحق الإنسانية

سوريا تنفض عنها غبار الحرب.. حكومة سوريّة جديدة أولویتها إعادة الإعمار

انخفاض صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة عند مستوى تاريخي

السيسي في اتصالٍ مع نتنياهو يثمّن الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي

بومبيو يعلن فرض بلاده عقوبات على المحكمة الجنائيّة الدوليّة

استشهاد عسكريين عراقيين في هجوم لـ "داعش" على الحدود مع السعودية

مصادر دبلوماسية: البحرين رفضت إدراج بند "رفض التطبيع" في الجامعة العربية

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور

السعودية والتطبيع؛ قاب قوسين أو أدنى

الخارجية الصينية: دعم الاتفاق النووي وسلطة مجلس الأمن رسالتان هامتان لاجتماع فيينا

عراقجي : السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي يكمن في انتفاع ايران

قبيل اجتماع "الفصائل"...النخالة وهنيه: تنسيق لمواجهة المؤامرات

ردود فعل دولية وأممية غاضبة من مراكز "الموت" في السعودية

أسف أممي لانتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

كورونا يحبس أنفاس تركيا

اشتعال حرائق كبيرة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

الإليزيه: ماكرون "لن يستسلم" وسيقوم باللازم لإيجاد حل لأزمة لبنان

مطالبات بالافراج عن الرسام الأردني عماد حجاج الذي سخر من تطبيع الامارات

على خلفية التظاهرات في طرابلس.. حكومة الوفاق توقف وزير الداخلية وتحيله للتحقيق

بمناسبة ترشحه.. ترامب يقيم حفلاً مزدحماً خالياً من إجراءات الوقاية من كورونا

إرسال قوات سعودية إلى شمال سوريا.. ما هي الخطة التي يفكّر فيها "ابن سلمان"؟

الأحزاب اليمنية تدعو إلى تعليق التعامل مع غريفيث

البنتاغون: نعمل على خفض مستويات قواتنا في العراق

الخارجية الصينية: أطراف الاتفاق النووي أكّدوا رفضهم محاولات واشنطن لإعادة فرض الحظر على إيران

استشهاد أحد قياديي الحشد الشعبي في مواجهات مع فلول داعش

هنية: قرارنا المضي في إنهاء الحصار الظالم على غزة

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة الإيرانية - الصينية ستغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب

احتجاز مزعوم لسفينة إيرانية في كراتشي والهروب إلى الأمام لوسائل إعلام سعودية

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

من المستفيد من انفجار بيروت؟

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

سوريا تنفض عنها غبار الحرب.. حكومة سوريّة جديدة أولویتها إعادة الإعمار

الخميس 15 محرم 1442
 
 
 
 
 
سوريا تنفض عنها غبار الحرب.. حكومة سوريّة جديدة أولویتها إعادة الإعمار
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد مضي أكثر من 9 سنوات على بداية الأزمة في سوريا، يبدو أن مسيرة التطورات في هذا البلد تسير على طريق إعادة الإعمار والنهوض من جديد ، ومع الخروج من الأزمة الأولية، سلكت دمشق طريق العودة إلى الحياة الطبيعية خلال السنوات القليلة الماضية، وفي المستقبل القريب من الممكن التنبؤ بالسيطرة على جميع المناطق في البلاد واعادتها الى حضن الوطن، وفي غضون ذلك ، يمكن تقييم تشكيل حكومة جديدة من أهم التطورات الأخيرة ، والتي تُظهر تحرك حكومة الرئيس بشار الأسد على طريق الاستقرار ، حيث تشكلت الحكومة الجديدة نتيجة الانتخابات النيابية في شهر تموز بأمر من الرئيس السوري بشار الأسد ، لكن السؤال الآن ما هي رسالة ومهام الحكومة الجديدة؟ وبمعنى آخر ما هي أهم خطط الحكومة السورية في الأشهر المقبلة؟

تشكيلة الحكومة السورية الجديدة 

أعضاء الحكومة السورية الجديدة، برئاسة حسين عرنوس، الذي عينه الرئيس السوري بشار الأسد ليشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، مرتبطون أكاديمياً بشكل أساس بمجال العمل مع التركيز على التخصصات الاقتصادية، ما يشير إلى توافق هادف من الحكومة من أجل العمل على القضايا الاقتصادية والمدنية، وأعضاء مجلس الوزراء هم:

السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة حيث التحق بوزارة الخارجية عام 1964 ، وعمل كممثل دبلوماسي لسوريا في تنزانيا والسعودية وإسبانيا وبريطانيا، وعيّن سفيراً لسوريا في الجمهورية الرومانية حتى العام 1980 ، وشغل منصب سفير الجمهورية العربية السورية لدى أمريكا في الفترة ما بين عامي 1990 حتى 1999 ، ثم شغل منصب نائب وزير الخارجية في أوائل عام 2000 ، ثم شغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 حتى الان.

الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق ، ودرجة الماجستير من جامعة الدراسات الإسلامية ، ودكتوراه في الجمعيات الفقهية من جامعة الدراسات الإسلامية.

السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الأدب الفرنسي

المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة ، وهو حاصل على درجة ليسانس في الهندسة مدنية

السيدة الدكتورة سلام محمد سفاف وزيراً للتنمية الإدارية ، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من فرنسا ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من المعهد الوطني للإدارة العامة.

الدكتورة سلوى عبدالله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، تخرجت من كلية الطب وحاصلة على الدكتوراه في أمراض النساء والتوليد.

السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

السيد عماد عبد الله سارة، وزيراً للإعلام، وهو حاصل على بكالوريوس في الإعلام، وهو عضو في اتحاد الصحفيين السوريين منذ عام 1992 ومحاضر في كلية الإعلام بجامعة دمشق.

السيد اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية.

السيد المهندس محمد رامي مارتيني وزيرا للسياحة، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية.

السيد الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة موسكو الحكومية.

السيد المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة مدنية ودرجة الماجستير في الدراسات المتكاملة في التخطيط الإقليمي من جامعة دمشق.

السيد المهندس اياد محمد الخطيب، وزيرا للاتصالات والتقانة، وهو حاصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة دمشق ودرجة الماجستير في إدارة التجارة الإلكترونية.

السيد طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد.

السيدة الدكتورة لبانا مشوح وزيرة للثقافة، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في اللسانيات العامة من جامعة باريس.

السيد الدكتور دارم طباع، وزيرا للتربية والتعليم، وهو باحث وأستاذ بجامعة دائرة المعارف، ومتخصص في الصحة العامة والعلوم الاستوائية وشبه الاستوائية من ألمانيا، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعتي لايبزيغ وجورج أوجست في جي وتينجن بألمانيا.

السيد القاضي احمد عوض السيد وزيرا للعدل ، وهو متخرج من كلية الحقوق وقاضيا البحوث المالية

السيد المهندس تمام محمد رعد وزيراً للموارد المائية ، وهو حاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة الموارد المائية.

السيد الدكتور كنان ياغي وزيرا للمالية ، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاقتصادية "الاستثمار والتمويل" من جامعة دمشق

السيد المهندس زهير مصطفى خزيم وزيرا للنقل ، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية من روسيا

السيد المهندس بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية ، وهو حاصل على بكالوريوس في هندسة البترول

السيد الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة ، وهو حاصل على الإجازة الطبية في تخصص طب الأنف والأذن والحنجرة وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة

السيد زياد صباغ وزيرا للصناعة ، وهو حاصل على شهادة جامعية في الكيمياء التطبيقية

السيد المهندس محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي ، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة الزراعية

السيد المهندس غسان الزامل وزيرا للكهرباء ، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق

السيد المهندس محمد فايز البرشة وزيرا للدولة ، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الاتحاد السوفيتي

السيد محمد سمير حداد وزيرا للدولة ، وهو حاصل على شهادة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة دمشق

والسيد المهندس ملول الحسين وزيرا للدولة ، وهو حاصل على إجازة في هندسة النسيج ودرجة الماجستير في العلوم التقنية من جامعة موسكو.

وفي غضون ذلك ، يرأس الحكومة الجديدة تكنوقراط يبدو أن هدفها الرئيس إعادة إعمار سوريا ، شغل عرنوس عدة مناصب وزارية منذ عام 2013 ، كان آخرها وزارة الموارد المائية ، وهو عضو في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013. والمهندس عرنوس من مواليد إدلب عام 1953، تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظاً للقنيطرة عام 2011 ووزيرا للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013 وحتى 2018 وعضواً في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013 ووزيراً للموارد المائية منذ العام 2018.

عودة الإرادة الديمقراطية إلى دمشق

يمكن تقييم إحدى أهم رسائل تشكيل الحكومة الجديدة للحكومة السورية، في عودة الإرادة الديمقراطية إلى البلاد بعد قرابة 9 سنوات من الصراع الداخلي ، في الواقع ، وبعد تأجيلين بسبب تفشي فيروس كورونا ، أجريت الانتخابات النيابية السورية في مناطق سيطرة الحكومة المركزية في 19 تموز 2020 ، واللافت في هذه الانتخابات أنه ، على عكس المزاعم الغربية بأن هذه الانتخابات كانت الوسيلة الوحيدة لانتخاب أعضاء مقربين من بشار الأسد ، دخلت شرائح مختلفة من الشعب السوري إلى البرلمان المؤلف من 250 عضوا ، ومن جهة ، يشير هذا الامر إلى عودة سوريا بقيادة بشار الأسد إلى الاستقرار السياسي والهدوء النسبي ، ومن جهة أخرى ، الانتخابات الناجحة في دمشق وما تلاها من تشكيل حكومة تتواجد فيها مجموعات ديمغرافية مختلفة ، يتم إحياء الإرادة الديمقراطية في سوريا، وخلافًا لمعتقدات الإرهابيين وداعميهم الأجانب، فإن حكومة بشار الأسد لن تسقط فحسب ، بل ستقوى أسس شرعيتها.

أولوية الحكومة السورية الجديدة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومواجهة فيروس كورونا

في السنوات التي انقضت منذ اندلاع الأزمة الأهلية السورية عام 2011 ، واجهت البلاد العديد من المشكلات الاقتصادية، حيث تسببت آثار الأزمة الداخلية في خفض قيمة العملة الوطنية السورية بشكل غير مسبوق، حيث إنه قبل الأزمة كان سعر الدولار الواحد يساوي 50 ليرة سورية ، أما الآن فيبلغ هذا المعدل في السوق المفتوحة نحو 2500 ليرة ، بالإضافة إلى آثار الأزمة الداخلية ، كان للعقوبات التي فرضتها واشنطن في إطار ما يسمى بمشروع "قيصر" أثر عميق في إضعاف الاقتصاد السوري.

في خضم هذا الوضع ، حيث أضعفت العقوبات والأزمة الداخلية بشدة القاعدة الاقتصادية لسوريا ، أصبحت أزمة كورونا عاملاً آخر في عرقلة الحكم في البلاد ، وبالتالي ، فإن مستوى المشكلات الحالي في سوريا هو أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يمكن تقييمه فقط من خلال تغيير وجوه الأفراد واستبدالهم ، ولكن أيضًا يقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة اجتماعية واقتصادية كبيرة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا، والحقيقة أن الحكومة مسؤولة عن إعادة بناء بيروقراطية الدولة على شكل إحياء المؤسسات والمنظمات القديمة وإنشاء بعض المؤسسات الجديدة.

إعادة إعمار مناطق مختلفة من البلاد في شكل مشاريع تنموية كبيرة

يمكن اعتبار المسؤولية الرئيسة الأخرى لمجلس الوزراء الجديد للحكومة السورية إعادة إعمار أجزاء مختلفة من البلاد ، التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة لأزمة 9 سنوات في البلاد ، فعلى سبيل المثال ، قبل اندلاع الأزمة السورية ، كانت حلب من أهم المراكز الاقتصادية ، وبمعنى آخر ، شريان الاقتصاد السوري ، لكن في السنوات الأخيرة ، ونتيجة الأعمال الإرهابية ، أصبحت المدينة خرابًا حقيقيًا ، وبالإضافة إلى ذلك ، فقدت حلب رسميًا أهميتها الاقتصادية من خلال تدمير هيكلها التنموي العمراني ، وفي مثل هذا الوضع ، وبناءً على خبرة وتشكيل الحكومة الجديدة للحكومة السورية ، يبدو أن دمشق جعلت إعادة إعمار مناطق الأزمة من أولوياتها، وفي هذه الاثناء يشار إلى أن حسين عرنوس ، كأهم وزير في الحكومة ويشغل منصب رئيس الوزراء ، هو خبير في الهندسة المدنية والتخطيط العمراني ، وهذا ما يوضح مدى تركيز الحكومة على قضية إعادة بناء المدن واعمار سوريا في الوضع الجديد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إعادة الإعمار الحكومة السورية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء