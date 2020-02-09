بومبيو يعلن فرض بلاده عقوبات على المحكمة الجنائيّة الدوليّة

الوقت- صرّح وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، عن فرض واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبومبيو، اليوم الأربعاء، تحدث فيه عن عدة قضايا دولية.

وتأتي العقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية لتحقيقها في احتمال "ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان".

كما شنت الولايات المتحدة حربا دموية على أفغانستان دون مبرر مشروع وبذريعة مكافحة الإرهاب قبل 19 سنة.

من جهة أخرى أعلن بومبيو، ان أمريكا قررت فرض قيود على زيارة دبلوماسيين صينيين للمؤسسات الحكومية والأكاديمية الأمريكية.

وأكد بومبيو على ضرورة "الوقوف في وجه الحزب الشيوعي الصيني وما يقوم به من تصرفات عدوانية في بحر الصين الجنوبي وفي منطقة التبت".

وحول لبنان اعتبر وزير الخارجية الأمريكية إن "الوضع في لبنان غير مقبول"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "نزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في لبنان"، وذلك في اشارة الى تهديد المقاومة اللبنانية للكيان الاسرائيلي الذي يحتل مزارع شبعا اللبنانية والاراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية.

وعن التوترات في شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان بسبب التنقيب عن النفط والغاز، قال بومبيو إنه "يجب على الجميع تخفيف التوتر في المتوسط".

وعن تطورات بيلاروسيا قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه "يجب وقف العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا فورا".