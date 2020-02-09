وزير الخارجية الإيراني: جنّدنا أنفسنا لإفشال محاولات كيان ترامب والصهاينة

الوقت- قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" : نحن لن نألو جهدا في سياق تحقيق مصالحنا الوطنية، وانني الى جانب زملائي بوزارة الخارجية وكافة البعثات الدبلوماسية الايرانية نعمل على مدار الساعة من اجل افشال محاولات كيان ترامب والصهاينة.

واكد ظريف في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، انه "في الوقت الحاضر حيث كرّس كيان ترامب والصهاينة جهودهم لفرض الضغوط الاقتصادية والامنية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، انني وزملائي في وزارة الخارجية والبعثات السياسية نعمل ليل نهار بهدف افشال هذه المحاولات".

وأضاف القول: انني وزملائي لدى الخارجية لم ندخر جهدا من اجل تألق البلاد ورفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية الغراء عالية في سفاراتنا على صعيد العالم.

كما اشار وزير الخارجية الايراني في تصريحاته اليوم ايضا، الى ان الدبلوماسية الايرانية الفاعلة والمبدعة رفعت راية البلاد المقدسة بمجلس الامن ايضا لتكون شوكة في اعين امريكا واذنابها.

وفي السياق، لفت ظريف الى "3 انتصارات دبلوماسية غير مسبوقة" حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع مجلس الامن الدولي خلال الاسابيع الاخيرة، وقال : انها هدية متواضعة الى الشعب الايراني العظيم لمناسبة اسبوع الحكومة.