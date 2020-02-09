أمام الرئيس الأسد .. الحكومة السورية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الوقت- نشرت صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك مجموعة صورا للوزراء الجدد برئاسة المهندس حسين عرنوس وهم يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد.

وعلن أن الرئيس بشار الأسد سيلقي كلمة خلال ترؤسه اجتماع الوزارة بعد أدائها اليمين الدستورية ستذاع بعد قليل على وسائل الإعلام السورية.

وسيكون عمر حكومة عرنوس قصير حيث لن تتجاوز الـ8 أشهر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ويبلغ عدد وزراء الحكومة السورية 28 وزيراً إضافة إلى 4 وزراء دولة.

وتم تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس.

ومنتصف الشهر الماضي، شهدت سوريا ثالث انتخابات برلمانية بعد ان تم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويتحدر عرنوس (67 عاما) من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب).

وتخرج عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978، وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس.