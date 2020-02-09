حكومة المشيشي تنال الثقة

الوقت-نالت حكومة هشام المشيشي ثقة مجلس نواب الشعب التونسي وحصلت على تأييد 134 نائباً مقابل اعتراض 67 نائباً.

وكانت الجلسة العامة انطلقت بحضور رئيس الحكومة المكلف وأعضاء الحكومة المقترحين الـ 28.

وقبل الجسلة، قررت حركة الشعب عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، كما أعلن ائتلاف الكرامة في مجلس نواب الشعب رفضه منح الثقة للحكومة الجديدة فيما قرّر مجلس شورى حركة النهضة منحها الثقة.

بدوره كشف رئيس حزب قلب تونِس نبيل القروي أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد طلب من حزبه ومن حركة النهضة اسقاط حكومة المشيشي إلا أنه أعلن عزم حزب قلب تونس على منح الثقة للحكومة الجديدة.

من جهته، قال الحزب المذكور، إنه "حسم أمره في اتجاه منح الثّقة لحكومة هشام المشّيشي الجديدة، مبدياً تحفظه "على عدد من وزارات السّيادة".

يذكر أن تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة جاء خلفاً لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته للرئيس قيس سعيد في 15 تموز/ يوليو الماضي.