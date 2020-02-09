بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 14 محرم 1442

إخترنا لكم

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني"

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني" لا شك أن تطور العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا والکيان الصهيوني، يتعارض مع المصالح الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية، وكانت هناك احتجاجات كبيرة ضد هذا السلوك الأرمني الذي لا يتماشی مع مبادئ حسن الجوار.

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام الوقت- المتغيرات التي تطرأ على الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص في ظل تمخض حكومة جديدة تبحث عن نيل الثقة من الأحزاب والشعب على حد سواء، هذه المتغيرات وغيرها تجعل من الضروري والمهم جداً أن تكون المواقف على...

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان الوقت- يسير المناخ السياسي اللبناني على قدم وساق بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت منتصف آب الماضي ، والذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب ، وبعد استقالة دياب ، بدأت المناقشات والاستشارات بين المجموعات السياسية اللبنانية حول مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، ومع تنحي الحريري عن قبول ترشيح شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل الحريري ، وكرئيس لحزب المستقبل وتيار 14 آذار ، قدم مرشحًا أقل شهرة اسمه مصطفى أديب ، والذي تم قبوله بشكل غير متوقع من قبل أغلبية النواب في البرلمان اللبناني وكلف بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس اللباني ميشيل عون ، لكن من أجل مزيد من الدراسة للتطورات في لبنان وتشكيل الحكومة في هذا البلد ، أجرى موقع "الوقت التحليلي" مقابلة مع الدکتور"سعد الله زارعي" الخبير في شؤون غرب آسيا في هذا الصدد.

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر وبعد "الخيانة الكبرى" التي قامت بها أبو ظبي واستقبالها وفداً صهيونيّاً - أمريكيّاً، في أول رحلة جويّة تجاريّة انطلقت من مطار بن غوريون، أوضحت حركة حماس، الاثنين المنصرم، أنّ استقبال الطائرة الإسرائيليّة

كورونا يحبس أنفاس تركيا في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية في تركيا، أفادت بعض المصادر التركية بأن الحكومة تعتزم بيع الخطوط الجوية التركية إلى قطر. لكن الأزمة المالية في تركيا بدأت من خلال سوق الصرف الأجنبي في البلاد.

أخبار

حكومة المشيشي تنال الثقة

حكومة المشيشي تنال الثقة

الوقت-نالت حكومة هشام المشيشي ثقة مجلس نواب الشعب التونسي

أطراف الاتفاق النووي مع إيران: لا يمكن لواشنطن إعادة فرض عقوبات أممية الوقت-أكّد أطراف الاتفاق النووي مع إيران أنه لا يمكن للولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات أممية بموجب

ماكرون: إذا لم تف السلطات اللبنانية بوعودها فستكون هناك عواقب الوقت-قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماعاته في قصر الصنوب

الفصائل الفلسطينية: اجتماع الأمناء العامين خطوة مهمة لاستعادة الوحدة الوقت-أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، الترحيب بانعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، واعتبرتها

لحود: فرنسا تريد أن تملي على لبنان سلاماً مع "إسرائيل" على غرار الإمارات الوقت-قال الرئيس اللبناني الأسبق إيميل لحود أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل هي الت

"يديعوت أحرونوت": هكذا وصفوا أول زيارة علنية للإمارات الوقت-كتب إيتامار آيخنر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالاً يعرض فيه "ثمار السلام"

المعارضة البحرينية تدين التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل" المعارضة البحرينية تدين التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل"

سفير ايران في بغداد: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين(ع) الوقت- قال سفير ايران في بغداد "ايرج مسجدي"، انه لم يتخذ بعد اي قرار حول اقامة مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) في العراق بمشاركة الزوار الايرانيين.

اجتماع فيينا: المشاركون في الاتفاق النووي مع إيران يعلنون التزامهم بالاتفاق الوقت- أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم الثلاثاء، أن “اجتماع اللجنة المشتركة بشأن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أظهر أن المشاركين فيها ملتزمون بالاتفاق النووي ويعتزمون بذل كل ما في وسعهم للحفاظ عليه”.

كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت الوقت- تشهد العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات وعمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وتحديداً في محيط ساحة الشهداء.

دخول قافلة عسكرية أميركية جديدة إلى سوريا من العراق الوقت- ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن قافلة جديدة من الشاحنات والعربات العسكرية الأميركية دخلت الأراضي السورية من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي بأقصى ريف الحسكة الشرقي.

بعد الأنباء عن قواعد إماراتية في اليمن تفيد إسرائيل.. الحوثي يعلّق الوقت- علق القيادي في جماعة أنصار الله باليمن محمد علي الحوثي، على الأنباء التي تفيد بإنشاء قواعد إماراتية في اليمن تستفيد منها إسرائيل.

الخارجية الروسية تعلّق على إعادة فرض الحظر على إيران الوقت- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، معلقاً على تصريحات واشنطن بشأن إعادة فرض الحظر على إيران في 20 أيلول/ سبتمبر، أن موسكو تعتبر هذا الإشعار باطلا قانونيا.

الخارجية الصينية: أطراف الاتفاق النووي أكّدوا رفضهم محاولات واشنطن لإعادة فرض الحظر على إيران الوقت- صرح رئيس دائرة مراقبة انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ بأن أطراف الاتفاق النووي أكدوا رفضهم محاولات الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لإطلاق إجراء في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق.

نتنياهو يؤكد: ألتقي بقادة عرب الوقت-بعد هبوط الطائرة التي أقلَّت الوفدين الأميركي والإسرائيلي في مطار أبو ظبي، كشف ر

"الصحة العالمية": رفع القيود دون السيطرة على كورونا وصفة لكارثة الوقت-قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الإثنين

مجلس الأمن يجتمع لبحث التطورات في بيلاروسيا الوقت-يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة القادم، اجتماعاً جديداً غير رسميّ حول الأزمة في

ترامب: لن نرضخ للعصابات اليسارية.. وبايدن يستخدم خطاب المافيا الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن "اليساريبن يمزقون بلدنا،

"النهضة" و"قلب تونس" يعلنان موافقتهما على منح حكومة المشيشي الثقة الوقت-قررت حركة الشعب عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، كما أعلن ائتلاف الكرامة

مصادر في حماس تعلن بنود الاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الوقت-أعلنت حركة حماس في بيان صادر عن مكتب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أنه و"بعد جولة حوارات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بعد الأنباء عن قواعد إماراتية في اليمن تفيد إسرائيل.. الحوثي يعلّق

حكومة المشيشي تنال الثقة

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني"

هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان الاسرائیلي؟

كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت

بن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية

بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون

الخارجية الروسية تعلّق على إعادة فرض الحظر على إيران

"يديعوت أحرونوت": هكذا وصفوا أول زيارة علنية للإمارات

لحود: فرنسا تريد أن تملي على لبنان سلاماً مع "إسرائيل" على غرار الإمارات

الخارجية الصينية: أطراف الاتفاق النووي أكّدوا رفضهم محاولات واشنطن لإعادة فرض الحظر على إيران

أطراف الاتفاق النووي مع إيران: لا يمكن لواشنطن إعادة فرض عقوبات أممية

اجتماع فيينا: المشاركون في الاتفاق النووي مع إيران يعلنون التزامهم بالاتفاق

الفصائل الفلسطينية: اجتماع الأمناء العامين خطوة مهمة لاستعادة الوحدة

دخول قافلة عسكرية أميركية جديدة إلى سوريا من العراق

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

استشهاد أحد قياديي الحشد الشعبي في مواجهات مع فلول داعش

تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام

استكمالأ للخيانة.. الإمارت تصدر مرسوماً بإلغاء ’قانون مقاطعة إسرائيل’

كورونا يحبس أنفاس تركيا

برعاية أمريكيّة ..قمّة "تطبيعية" إسرائيلية في دول مجلس التعاون قريباً !

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

روحاني: بعد مرور عامین علی انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أدركت جیداً أنها اتخذت إجراء خاطئاً

روحاني: أولوية إيران هي تنمية وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة

الخارجية الصينية: اجتماع اللجنة المشتركة فرصة لإعلان التزامها بالاتفاق النووي

الرئيس بري: قضية الامام الصدر ورفيقيه لن تموت

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

في ظل التوتر في البحر المتوسط.. تدريبات عسكرية مشتركة بين الإمارات واليونان

الحرائق تندلع في الأحراش والأراضي الزراعية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق

جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

أحزاب جزائرية: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي طعنة جديدة في جسد الأمة العربية

خلافات جوهرية داخل مجلس الأمن حول التمديد لليونيفيل في لبنان

البرلمان العراقي يحذر من خطورة مخازنِ الاسلحة والمتفجرات في المواقع والسفارة الاميركية وتهديدها لسكان العاصمة بغداد

البرلمان العربي يعلق على تصريحات تركيا بشأن الإمارات

التطبيع خيانة.. إدانات عالميّة وإقليميّة للتطبيع الإماراتي - الإسرائيلي +صور

نتنياهو: دول عربية عديدة ستنضمّ إلى اتفاقنا مع الإمارات

من المستفيد من انفجار بيروت؟

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون

الأربعاء 14 محرم 1442
 
 
 
 
 
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون

مواضيع ذات صلة

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر

بهدف مناكفة تركيا والإخوان.. السعودیة والإمارات يبيعون الأقصى

انفجاران منفصلان بالإمارات يخلّفان ثلاثة قتلى وإصابة آخرين

نتنياهو خلال لقائه كوشنر: جميعنا سعداء بالتطبيع مع الإمارات

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- مُخطئٌ الكيان إذ يظنُّ أنّ اتفاق التطبيع مع دويلة الإمارات التي ادّعت يوماً أنّها مُتحدة، قد يجلب له الأمان الذي ينشده منذ تأسيسه قبل سبعين عاماً، والآن وبعد توقيع هذه الاتفاق بات ظاهراً للعيان أنّ الأيّام أصبحت أقرب مما قد يتخيّله الكيان، وبات الكيان يتمنى أنّ اتفاق التطبيع لم يكن وبقيت العلاقات تحت الطاولة من دون أن يُحدث الاتفاق تلك الجلبة التي أحدثها، فُحلفاؤه باتوا اليوم مُهددين بالتلاشي والاندثار بعد أن صار الإماراتيون يُلوّحون بثورةٍ تقتلع عيال زايد من حُكم الإمارات، خصوصاً وأنّ اتفاق التطبيع المشؤوم جرى من دون التنسيق مع بقيّة حُكام الإمارات، أو حتى دون استفتاءٍ شعبي ولو صوري من شأنه أن يُعطي الاتفاق بعض الشرعيّة.

الاتحاد في مهب الريح

في مُحاولة لذرِّ الرّماد في العيون؛ خرج عبد الله بن زايد محاولاً التخفيف من أثر الصدمة على المجتمع الإماراتي أولاً وبالأخص بقيّة حُكّام الإمارات الخمس، وثانياً على المجتمع العربي والإسلامي، ليؤكد أنّ موقف دويلته "ثابت" من القضيّة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وأنّ الإمارات مُلتزمة بمبادرة السلام العربية التي تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وفق المعايير الدولية وقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.

ما كان عيال زايد يُقدمون على هذا "الاعتذار" المُبطّن لولا أنّهم وجدوا أنفسهم قد تورّطوا في ذلك الاتفاق، ولم يعد بمقدورهم المُتابعة به أو التنازل عنه، حيث بات واضحاً أنّ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وبإعلانه اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي انقلب على مبادئ الدستور الإماراتي لما به من تهميشٍ لجميع حكام الدولة وفئاته المختلفة.

أكثر من ذلك؛ يبدو الانقسام الإماراتي واضحاً من خلال عدم تأييد حُكّام الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، أم القيوين والفجيرة لهذا الاتفاق، كما أنّهم لم يصدروا أيَّ بيانٍ يؤيدون فيه اتفاق التطبيع، كما خرج بعض أبناء تلك المشيخات ليؤكدوا أنهم مع الحق الفلسطيني والمُقاومة الفلسطينية، حيث خرجت ابنة حاكم الشارقة لتؤكد أنّها "فلسطينية" كردٍ على اتفاق التطبيع الاستسلامي.

أما الأشد والأكثر مضاضة أنّ اتفاق التطبيع قد يُحوّل الإمارات إلى كتلةٍ من نار، فاتفاق التطبيع هذا من شأنّه إيجاد الأعذار لعدد كبير من المجموعات لتنفيذ أعمال انتقاميّة واسعة النطاق داخل الإمارات، فسابقاً منعت أجهزة المخابرات الإماراتية مثل هذه الهجمات، ومن المؤكد أنها ستحصل على المزيد من المساعدة نتيجة لهذه الاتفاقية من الشريك الجديد (الكيان الإسرائيلي) لكن ومع ذلك، سيكون من الخطأ تجاهل العاطفة التي لا تزال موجودة لدى الكثير من الناس الذي ينظرون إلى قضية فلسطين على أنّها قضيّة العرب والمسلمين الرئيسة.

ضربة للكيان

وبالابتعاد عن الإمارات؛ تبيّن أنّ الاتفاق وكما كان شؤماً على الإمارات، كان كذلك على الكيان، حيث بات ساسة الكيان يخشون من إقدام السلطة الفلسطينيّة على خطوة انتحاريّة ستقلب الطاولة على الكيان، ففي حال قررت السلطة الفلسطينية -وهي مؤسسة يُتوقع منها قيادة مرحلة انتقالية فقط نحو الدولة الفلسطينية المنشودة- حل نفسها في ظل غياب تضامن عربي من شأنه الحفاظ على الحقوق الفلسطينيّة، سيؤدي هذا الأمر إلى إجبار الكيان الإسرائيلي على تحمل مسؤوليات أمنية كبيرة مباشرة تتولاها السلطة الفلسطينية الآن، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التوترات داخل فلسطين المُحتلة، وهو الأمر الذي سيُكلف الكيان أثماناً لن يصل إليها من خلال اتفاقه على التطبيع مع الإمارات.

أكثر من ذلك؛ إنّ اتفاق التطبيع هذا وكما يقول ساسة الكيان كان من الأفضل له البقاء تحت الطاولة، كون خروجه للعلن لن يكون له أيّ فائدة، كما أنّ بقاءه غير مُعلن من شأنه تنفيذ كل سياسيات الكيان دون الإضرار بمصالحه، خصوصاً داخل الكيان المُلتهب أساساً.

وفي النهاية فإنّ اتفاق التطبيع شكّل ضربة قاسمة للسلام المجتمعي الذي كانت تتغنى به الإمارات طوال عقود، فبعد إعلان ذلك الاتفاق؛ وجد عددٌ كبير من الإماراتيين في ساحات التواصل الاجتماعي المكان المُلائم ليُعبِّروا عن سخطهم من هذا الاتفاق، وخرج عددٌ كبير منهم بمقاطع مصوّرة لانتقاد هذه الخطوة، وخصوصاً أولئك الذين يعيشون في الخارج، ليؤكدوا أنّ الاتفاق لا يشملهم ولا يشمل أيّ إماراتي وأنّهم في حلٍ منه، مُهددين أيّ مصالح للكيان داخل الإمارات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الإمارات الكيان الإسرائيلي التطبيع إمارة الشارقة عيال زايد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء