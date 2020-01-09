اجتماع فيينا: المشاركون في الاتفاق النووي مع إيران يعلنون التزامهم بالاتفاق

الوقت- أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم الثلاثاء، أن “اجتماع اللجنة المشتركة بشأن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أظهر أن المشاركين فيها ملتزمون بالاتفاق النووي ويعتزمون بذل كل ما في وسعهم للحفاظ عليه”.

من جهتها، قالت مسؤولة أوروبية الثلاثاء إن اجتماعا للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا "أظهر توافقا حول ضرورة الحفظ على الاتفاق".

وقالت أمينة جهاز العمل الخارجي بالاتحاد ماريا هيلغا شميد ، عقب الاجتماع، أنه "من المهم أن نشهد كيف أن المشاركون توحدوا في عزمهم على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والبحث عن سبل لضمان تنفيذه بشكل كامل برغم التحديات الجارية".

وبدأت الثلاثاء بفيينا، اعمال الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ومدراء الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الايرانية ومجموعة 4+1، ترأسه كل من مساعد وزير الخارجية الايراني " عباس عراقجي" ومساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "هليغا اشميت". هذا الاجتماع الذي يعقد بمشاركة 6 ممثلين عن ايران والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين في فندق كوبورغ بفيينا، ياتي في سياق الجهود الهادفة للحفاظ على الاتفاق النووي.

يذكر ان اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة يلتئم في ظروفه الاعتيادية كل 3 اشهر، لكن الاجتماع الاخير وفي ضوء تفشي فيروس كورونا تأخر عقده لفترة 3 اشهر ايضا. ووفق ما جاء في جدول اعمال عراقجي، سيعقد عقب انتهاء الاجتماع مباحثات مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، وذلك على خلفية زيارته الاخيرة لطهران واتفاق الجانبين حول قضايا ذات الصلة باتفاق الضمانات. وفي سياق متصل، يُنقل عن مساعد وزير الخارجية الايراني قوله، ان "العالم قد كرّس اهتمامه في الوقت الحاضر على سبل وقوف المجتمع الدولي بوجه المحاولات الامريكية".