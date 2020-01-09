كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت

الوقت- تشهد العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات وعمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وتحديداً في محيط ساحة الشهداء.

دعا عدد من اللبنانيين الى التظاهر بعد ظهر اليوم الثلاثاء في وسط بيروت بسبب تردي الأوضاع المعيشية , مطالبين بتغير النظام في لبنان. حاول عدد من الشباب دخول الى مجلس النواب عبر اقتحام احدى البوابات المؤدية الى مجلس النواب. وعمل بعض المحتجون على رشق القوى الأمنية بالحجارة ورمي المفرقعات. حيث القوى الأمنية بدورها ردت بالقنابل المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين .

وذكرت بعض الوسائل الإعلامية بأن عدد من المحتجين عمد على اشعال النيران بمدخل مبنى النهار في وسط بيروت حيث يناشد الموظفون في المبنى فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق. وتعمل 5 فرق الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى وإسعاف المصابين جراء الاشتباكات.