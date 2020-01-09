دخول قافلة عسكرية أميركية جديدة إلى سوريا من العراق

الوقت- ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن قافلة جديدة من الشاحنات والعربات العسكرية الأميركية دخلت الأراضي السورية من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي بأقصى ريف الحسكة الشرقي.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية محلية أن رتلا من 60 شاحنة ترافقها عربات عسكرية لحمايتها وجميعها تابعة للقوات الأميركية دخل المنطقة بعد ظهر اليوم، تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى القواعد الأمريكية غير الشرعية بريف الحسكة.

يأتي ذلك بعد أن أدخلت القوات الأميركية الأحد الماضي رتل آليات من 7 ناقلات و4 سيارات شاحنة مبردة محملة بمواد وتعزيزات لوجستية قادمة من العراق عبر معبر الوليد إلى الأراضي السورية وتوجهت إلى القاعدة الأميركية في مطار خراب الجير في ريف المالكية أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وكانت القوات الأميركية قد أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية "بمساعدة ميليشيا قسد والمجموعات المسلحة التي تدعمها في منطقة الجزيرة السورية".