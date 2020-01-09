الخارجية الصينية: أطراف الاتفاق النووي أكّدوا رفضهم محاولات واشنطن لإعادة فرض الحظر على إيران

الوقت- صرح رئيس دائرة مراقبة انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ بأن أطراف الاتفاق النووي أكدوا رفضهم محاولات الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لإطلاق إجراء في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق.

وأضاف أن أعضاء اللجنة المشتركة مستمرون في دعمهم لتنفيذ الاتفاق، وشددوا على أن "الولايات المتحدة لا تتوفر لديها أسس قانونية لإطلاق العملية بعد خروجها منه.

وأكدت الأطراف الدولية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، تصميمها على بذل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه.

وكتب المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على "تويتر": "أظهر اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة الذي عقد في فيينا اليوم، أن المشاركين فيها ملتزمون تماما بالاتفاق النووي ومصممون على بذل كل ما هو ضروري للحفاظ عليه".

من جهتها، قالت مسؤولة أوروبية الثلاثاء إن اجتماعا للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا "أظهر توافقا حول ضرورة الحفظ على الاتفاق".

وقالت أمينة جهاز العمل الخارجي بالاتحاد ماريا هيلغا شميد ، عقب الاجتماع، أنه "من المهم أن نشهد كيف أن المشاركون توحدوا في عزمهم على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والبحث عن سبل لضمان تنفيذه بشكل كامل برغم التحديات الجارية".