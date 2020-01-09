أسباب طغيان طابع العنف والقسوة عند الشرطة الأمريكية ضد السود

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 13 محرم 1442

إخترنا لكم

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان الوقت- يسير المناخ السياسي اللبناني على قدم وساق بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت منتصف آب الماضي ، والذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب ، وبعد استقالة دياب ، بدأت المناقشات والاستشارات بين المجموعات السياسية اللبنانية حول مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، ومع تنحي الحريري عن قبول ترشيح شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل الحريري ، وكرئيس لحزب المستقبل وتيار 14 آذار ، قدم مرشحًا أقل شهرة اسمه مصطفى أديب ، والذي تم قبوله بشكل غير متوقع من قبل أغلبية النواب في البرلمان اللبناني وكلف بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس اللباني ميشيل عون ، لكن من أجل مزيد من الدراسة للتطورات في لبنان وتشكيل الحكومة في هذا البلد ، أجرى موقع "الوقت التحليلي" مقابلة مع الدکتور"سعد الله زارعي" الخبير في شؤون غرب آسيا في هذا الصدد.

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر وبعد "الخيانة الكبرى" التي قامت بها أبو ظبي واستقبالها وفداً صهيونيّاً - أمريكيّاً، في أول رحلة جويّة تجاريّة انطلقت من مطار بن غوريون، أوضحت حركة حماس، الاثنين المنصرم، أنّ استقبال الطائرة الإسرائيليّة

كورونا يحبس أنفاس تركيا في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية في تركيا، أفادت بعض المصادر التركية بأن الحكومة تعتزم بيع الخطوط الجوية التركية إلى قطر. لكن الأزمة المالية في تركيا بدأت من خلال سوق الصرف الأجنبي في البلاد.

تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة.. إيران رابع أهم قوة صاروخيّة في العالم في مجال الصواريخ المضادّة للسفن + صور الوقت- دخلت القوات البحرية الإيرانية مؤخرا ناديًا عسكريًا خاصًا أعضاؤه الحاليون والوحيدون هم جيوش الولايات المتحدة وروسيا والصين وذلك عقب تمكنها من صناعة وتطوير صاروخ كروز "أبو مهدي" المضاد للسفن والذي يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر.

هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟ أكثر من ذلك؛ بدأ العديد من أفراد الشعب الأمريكي وخصوصاً أولئك المؤيدين لترامب باتوا يُفكرون بعدم انتخابه مُجدداً، خصوصاً وأنّ هذا النوع من الجمهور

أخبار

سفير ايران في بغداد: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين

سفير ايران في بغداد: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين

الوقت- قال سفير ايران في بغداد "ايرج مسجدي"، انه لم يتخذ بعد اي قرار حول اقامة مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) في العراق بمشاركة الزوار الايرانيين.

اجتماع فيينا: المشاركون في الاتفاق النووي مع إيران يعلنون التزامهم بالاتفاق الوقت- أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم الثلاثاء، أن “اجتماع اللجنة المشتركة بشأن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أظهر أن المشاركين فيها ملتزمون بالاتفاق النووي ويعتزمون بذل كل ما في وسعهم للحفاظ عليه”.

كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت الوقت- تشهد العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات وعمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وتحديداً في محيط ساحة الشهداء.

دخول قافلة عسكرية أميركية جديدة إلى سوريا من العراق الوقت- ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن قافلة جديدة من الشاحنات والعربات العسكرية الأميركية دخلت الأراضي السورية من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي بأقصى ريف الحسكة الشرقي.

بعد الأنباء عن قواعد إماراتية في اليمن تفيد إسرائيل.. الحوثي يعلّق الوقت- علق القيادي في جماعة أنصار الله باليمن محمد علي الحوثي، على الأنباء التي تفيد بإنشاء قواعد إماراتية في اليمن تستفيد منها إسرائيل.

الخارجية الروسية تعلّق على إعادة فرض الحظر على إيران الوقت- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، معلقاً على تصريحات واشنطن بشأن إعادة فرض الحظر على إيران في 20 أيلول/ سبتمبر، أن موسكو تعتبر هذا الإشعار باطلا قانونيا.

الخارجية الصينية: أطراف الاتفاق النووي أكّدوا رفضهم محاولات واشنطن لإعادة فرض الحظر على إيران الوقت- صرح رئيس دائرة مراقبة انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ بأن أطراف الاتفاق النووي أكدوا رفضهم محاولات الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لإطلاق إجراء في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق.

نتنياهو يؤكد: ألتقي بقادة عرب الوقت-بعد هبوط الطائرة التي أقلَّت الوفدين الأميركي والإسرائيلي في مطار أبو ظبي، كشف ر

"الصحة العالمية": رفع القيود دون السيطرة على كورونا وصفة لكارثة الوقت-قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الإثنين

مجلس الأمن يجتمع لبحث التطورات في بيلاروسيا الوقت-يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة القادم، اجتماعاً جديداً غير رسميّ حول الأزمة في

ترامب: لن نرضخ للعصابات اليسارية.. وبايدن يستخدم خطاب المافيا الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن "اليساريبن يمزقون بلدنا،

"النهضة" و"قلب تونس" يعلنان موافقتهما على منح حكومة المشيشي الثقة الوقت-قررت حركة الشعب عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، كما أعلن ائتلاف الكرامة

مصادر في حماس تعلن بنود الاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الوقت-أعلنت حركة حماس في بيان صادر عن مكتب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أنه و"بعد جولة حوارات

كيف علّق الحوثي على إعفاء قائد القوات السعودية من مهامه؟ الوقت-أعفى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خدمة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي وأحاله إلى

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداء إسرائيلي في المنطقة الجنوبية سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداء إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

انفجاران منفصلان بالإمارات يخلّفان ثلاثة قتلى وإصابة آخرين الوقت- قالت الشرطة الإماراتية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح الاثنين في انفجارين منفصلين أحدهما في العاصمة أبوظبي والآخر في دبي، المركز السياحي في البلاد.

الإمارات تدعم الإرهابيين استخباراتيّاً بسوريا الوقت- ذكرت وكالة الاناضول أن مصادر موثوقة كشفت أن الإمارات قدمت خلال العامين ونصف العام الماضيين، دعما استخباراتيا كبيرا لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا.

الرئيس بري: قضية الامام الصدر ورفيقيه لن تموت الوقت- ألقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين كلمة في الذكرى الثانية والاربعين لجريمة إخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في عين التينة، بحضور عائلة الامام الصدر واعضاء هيئة الرئاسة في حركة أمل.

الخارجية الصينية: اجتماع اللجنة المشتركة فرصة لإعلان التزامها بالاتفاق النووي الوقت- دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الدول الموقعة على الاتفاق النووي الى استثمار اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لإعادة تأكيد التزامها بهذا الاتفاق .

روحاني: أولوية إيران هي تنمية وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن أولوية ايران هي تنمية وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة خاصة على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

أسباب طغيان طابع العنف والقسوة عند الشرطة الأمريكية ضد السود

انفجاران منفصلان بالإمارات يخلّفان ثلاثة قتلى وإصابة آخرين

ترامب: لن نرضخ للعصابات اليسارية.. وبايدن يستخدم خطاب المافيا

دخول قافلة عسكرية أميركية جديدة إلى سوريا من العراق

نتنياهو يؤكد: ألتقي بقادة عرب

الخارجية الصينية: أطراف الاتفاق النووي أكّدوا رفضهم محاولات واشنطن لإعادة فرض الحظر على إيران

كيف علّق الحوثي على إعفاء قائد القوات السعودية من مهامه؟

مجلس الأمن يجتمع لبحث التطورات في بيلاروسيا

بهدف مناكفة تركيا والإخوان.. السعودیة والإمارات يبيعون الأقصى

"النهضة" و"قلب تونس" يعلنان موافقتهما على منح حكومة المشيشي الثقة

كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت

آفاق تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة مصطفى أديب

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

"الصحة العالمية": رفع القيود دون السيطرة على كورونا وصفة لكارثة

إرسال قوات سعودية إلى شمال سوريا.. ما هي الخطة التي يفكّر فيها "ابن سلمان"؟

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

الرئيس البيلاروسي: يمكننا الرد على العقوبات الغربية المحتملة

تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة.. إيران رابع أهم قوة صاروخيّة في العالم في مجال الصواريخ المضادّة للسفن + صور

نتنياهو وغانتس معاً لتأجيل الانتخابات.. الكيان الصهيوني يعيش أياماً عصيبة

"ميدل إيست آي": الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة ونفاق

عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد يتشكّل من خلال طرد أميركا من المنطقة

القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر

مدينة ووهان الصينية تعلن إعادة فتح المؤسسات التعليمية

الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟

الموساد الإسرائيلي: العلاقة بين تل أبيب وأبو ظبي بدأت في الخفاء قبل 15 عاماً

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي

مطالبات بالافراج عن الرسام الأردني عماد حجاج الذي سخر من تطبيع الامارات

حساب معتقلي الرأي السعودي يكشف موعد محاكمة فلسطينيين وأردنيين بتهمة دعم المقاومة

في ظل التوتر في البحر المتوسط.. تدريبات عسكرية مشتركة بين الإمارات واليونان

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

سرقة النفط السوري.. الأكراد يلعبون بالنار

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

المقاومة رابضة على قلوب الصهاينة.. رغم الضغوط حزب الله في أوج قوته

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب

السيادة اللبنانية على المحك.. ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

أسباب طغيان طابع العنف والقسوة عند الشرطة الأمريكية ضد السود

الثلاثاء 13 محرم 1442
 
 
 
 
 
أسباب طغيان طابع العنف والقسوة عند الشرطة الأمريكية ضد السود
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-إن القضاء الممنهج على حياة السود في الولايات المتحدة هي أزمة وطنية وأخلاقية، لكنها ليست أزمة جديدة. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، قَتَل ضباط الشرطة الأمريكيين أطفالًا مثل تامير رايس البالغ من العمر 12 عامًا ومايكل براون البالغ من العمر 18 عامًا، والبالغين مثل برونو تايلور وجورج فلويد، وفي كل مرة تُنظم احتجاجات من قبل السود والحركات المناهضة للعنصرية، ويقطع السياسيون وعودًا بتشريع قوانين رادعة لكن لا يزال مجتمع السود يشهد مثل هذه الأحداث.

تكرس ثقافة العنف في الشرطة الأمريكية

في الأيام الأخيرة، على الرغم من نشوب احتجاجات في العديد من المدن الأمريكية على اثر مقتل جورج فلويد، فإن حادثة أخرى مماثلة قد حدثت في الولايات المتحدة والتي تظهر مرة أخرى العنف الجامح للشرطة البيض ضد السود، الأمر الذي أغضب مجتمع السود. حيث قُتل جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عامًا برصاص الشرطة الأمريكية يوم الأحد. وحاول جاكوب ركوب سيارة قريبة وسط شجار بين المجموعتين، لكنه تعرض للضرب على يد الشرطة أمام زوجته وأطفاله ثم أطلق عليه الرصاص.

في حين أن السود في الولايات المتحدة هم ضحايا الأذى والمعاناة منذ قرون، لكن لا تزال الملايين الى الآن تنزل إلى الشوارع بحثا عن العدالة واحتجاجًا على ثقافة القتل التي تتبعها الشرطة والعنصرية المنهجية المُمارسة ضد السود. لكن غالبًا ما يتم تجاهل الاحتجاجات، على الرغم من التغطية الاعلامية الواسعة لها وحتى دعم بعض السياسيين الأمريكيين لها.

في غضون أسبوعين فقط بعد اغتيال جورج فلويد في شهر مايو، تم تنظيم أكثر من 2000 احتجاج في جميع الولايات الخمسين، وكانت المظاهرات ضخمة جدًا، ووصلت حتى إلى المدن الكبيرة والصغيرة والولايات التي يسكنها البيض بالكامل. ووفقًا لقاعدة بيانات الاحتجاج التي تسمى "count love"، تم تنظيم 531 احتجاجًا على الأقل في جميع أنحاء البلاد في 6 يونيو وحده.

لكن نتيجة هذه الاحتجاجات الواسعة النطاق كانت تشديد ترامب على قمع المتظاهرين ووصفه للمتظاهرين أنهم سارقين ومثيري شغب. وخلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بمناسبة قبول ترشيحه من قبل الجمهوريين لخوض الإنتخابات القادمة، وصف المتظاهرين الذين تجمعوا أمام البيت الأبيض في واشنطن بالـ"بلطجية" ودعا إلى إرسال الحرس الوطني اليهم لمواجهة ما يسميه الفوضى.

ومع ذلك، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المعارضون على سلمية الاحتجاجات، فإنهم يلقون باللوم على الشرطة وسلوكهم القمعي في جر الاحتجاجات الى العنف. وفي هذا السياق قال مارتن لوثر كينج الثالث، نجل زعيم الحقوق المدنية ومُنظم مسيرة يوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتجمع تاريخي قاده والده في واشنطن: "يجب أن نجد دائمًا طرقًا لتنظيم احتجاجات سلمية". وأضاف "بينما أنا لا أشجع العنف بأي شكل من الأشكال، لكنني أعرف أسباب لجوء الناس إلى العنف".

لماذا تتكرر المأساة؟

منذ سنوات عديدة، لا يزال هنالك سؤال يطرح نفسه على العديد من نشطاء وخبراء المجتمع المدني الأمريكيين وهو: لماذا لا يمكن إيقاف ممارسات الشرطة العنيفة ضد السود على الرغم من الاحتجاجات الشعبية المتكررة؟

ورداً على هذا السؤال، تعتقد رشاون راي من معهد بروكينغز أن عوامل مختلفة، بما في ذلك عدم وجود إجراءات معيارية لاستجواب ضباط الشرطة، والطريقة التي يتم بها دفع الغرامات المدنية (الفدية) لضحايا عنف الشرطة، وإعادة توظيف الضباط المفصولين تمثل بعض هذه العوامل التي لعبت دور في ممارسة العنصرية والعنف من قبل الشرطة.

ووفقًا للدراسة، فإن السود يقتلون على أيدي الشرطة 3.5 مرات أكثر من البيض. كما يُقتل المراهقون السود على أيدي الشرطة بمعدل 21 مرة أكثر من المراهقين البيض. وفي الولايات المتحدة، يُقتل شخص أسود كل 40 ساعة تقريبًا، ويمكن توقع مقتل واحد من كل 1000 رجل أسود على يد الشرطة خلال حياته. وعلى الرغم من هذه الإحصاءات ، فإن نظام مساءلة الشرطة الأمريكية غير فعال وغير شفاف للغاية.

بعد انتشار مقاطع الفيديو التي أظهرت التعرض على رودني كينغ بالضرب والشتم من قبل ضابط شرطة أبيض في عام 1991 بواسطة كاميرا فيديو منزلية، تم إجراء سلسلة من التغييرات لزيادة المراقبة على الشرطة. وعلى سبيل المثال، تم تثبيت كاميرات في سيارات الشرطة وعلى زي الشرطة، ومع ذلك، فإن هذه التغييرات لم تجعل ضباط الشرطة عرضة للمساءلة، ولا يُتهم الضباط عادة بقتل السود العزل. لقد أصبحت هذه قاعدة، أنه حتى لو تم اتهامهم ، فإن الضباط لا يدانون أبدًا.

يحتاج المدعون إلى قضاء الكثير من الوقت قبل توجيه الاتهامات للتأكد من سلامة القضية، لكن فقط عندما يتم تسجيل أشرطة الفيديو من قبل المواطنين ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، تتخذ الإجراءات الجنائية وتيرة متسارعة. وخلال الحوادث الأخيرة - من كريستين كوبر في سنترال بارك إلى أهامود أربيري في جورجيا إلى جورج فلويد في مينيابوليس - كانت الهواتف الذكية للمواطنين المدنيين هي التي أثبتت الجريمة وأدت إلى استجواب الشرطة. الأمر الذي يقوض تمامًا طبيعة الرقابة الداخلية للشرطة على أداء الضباط. من ناحية أخرى، خلص السيد راي في تحقيقه إلى أنه حتى مع وجود أدلة وإدانة كافية، لا توجد عقوبة كبيرة في انتظار الضباط المخالفين.

وشاركَ ديريك شوين ، الضابط الذي قتل جورج فلويد ، في 18 قضية سوء معاملة على الأقل. فقد تورط في العديد من حالات اطلاق النار الخاطئة وفي حالات وصفها غالبية شهود العيان بأنها عنف ممارس من الشرطة. لكن القضية الرئيسية هي أن حصانة الشرطة أصبحت قانونًأ يتمتع به رجال الشرطة. فقد قام الضباط العنصريون الذين قتلوا تامير رايس ، وهو مراهق أسود في كليفلاند في عام 2014 ، بقتل مراهق أسود آخر ، أنتون روز ، في شرق بيتسبرغ في عام 2018. واللافت أن هؤلاء الضباط طردوا من الشرطة عام 2014 لإدانتهم بالقتل!

في الواقع ، عندما يتم طرد ضابط ما، فإن قانون الشرطة يساعده على تقديم الاستقالة بهدوء بدلاً من طرده. وهذا ما يسمح للضباط الجشعين والعنصريين بالعمل في قسم شرطة آخر.

النقطة الأخرى المثيرة للاهتمام هي أن الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك الضباط غالباً ما تُحال إلى الشؤون الداخلية للشرطة للتحقيق فيها وليس إلى القضاء. وفي حال خرجت الشكوى من الشؤون الداخلية بسبب متابعة المدعي لها، فإنها تحال إلى هيئة محلفين ، تتكون عادة من ثلاثة ضباط شرطة ، لتقرير ما إذا كان الضباط المتهمون قد ارتكبوا سوء سلوك ام لا. في الواقع ، فإن الشرطة، كزملاء عمل، يشكلون عمليًا القاضي وهيئة المحلفين أنفسهم. حتى تحقيقات راي تظهر أن الضباط السود يواجهون صرامة أكبر من الضباط البيض عند مواجهتهم ملفات اتهام.

هناك قضية أخرى أظهرتها التحقيقات وهي وجود فراغ منهجي في التعامل مع العنصرية في الشرطة الأمريكية وهي طريقة دفع التعويضات لضحايا العنف. وبموجب قانون الحصانة - وهو قانون يمنع الضباط في كثير من الأحيان من دفع غرامات مدنية - عادة ما يكون الضباط محصنين ضد التبعات المالية لمثل هذه الغرامات، ويتم الدفع للضحايا من جيوب دافعي الضرائب. أي أن دفع غرامة قتل جورج فلويد سيكون من جيوب المتظاهرين ضد العنصرية وعنف الشرطة!

منذ عام 2010 ، دفعت سانت لويس أكثر من 33 مليون دولار ، ودفع مواطنو بالتيمور حوالي 50 مليون دولار لسوء سلوك الشرطة. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية ، أنفقت شيكاغو أكثر من 650 مليون دولار على سوء سلوك الشرطة. وبالمثل، في العام من يوليو 2017 إلى يونيو 2018 ، دفعت مدينة نيويورك 230 مليون دولار لحوالي 6500 حالة إساءة.

إن وجود هذه الثغرات القانونية ومسارات الهروب للضباط العنصريين يعني أنه ما لم تكن هناك إرادة حقيقية من جانب الهيئة الحاكمة لمعالجة المشكلة العنصرية في المجتمع الأمريكي ، ستستمر وحشية الشرطة التقليدية ضد السود وتستمر معها الاحتجاجات غير المثمرة ضد انعدام العدالة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

امريكا الشرطة الأمريكية السود احتجاجات فلويد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء