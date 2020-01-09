ترامب: لن نرضخ للعصابات اليسارية.. وبايدن يستخدم خطاب المافيا

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن "اليساريبن يمزقون بلدنا، ويعتقدون أن ذلك سيكون جيداً، الأمور خرجت عن السيطرة"، مضيفاً أن "العنف يأتي يسبب خطاب اليساريين الذين يحاولون شيطنة الشرطة".

وأكد ترامب أن الشرطة عن "الاستعداد لاستعادة السيطرة على الأمور"، وأن وزارتي العدل والأمن الداخلي "ستطلقان عملية مشتركة لملاحقة مثيري الشغب".

واتهم الرئيس الأميركي منافسه الديمقراطي جو بايدن بأنه "يستخدم خطاب المافيا"، لافتاً إلى أنه "يريد الرضوخ للعصابات اليسارية، وهو سيحصل على الفاشية وليس الحرية".

وتابع ترامب: "بايدن تطرق إلى أنصار اليمين، ولم يتحدث عن أنصار اليسار، هو كرر أكاذيبه بأن تلك الاحتجاجات سلمية.. ولا اعتقد أنه ذكر "أنتيفا" بل ألقى اللائمة على الشرطة".

وشدد ترامب أنه لو ترك الأمر لليساريين فإن "المدن التي يديرها الديمقراطيون ستصبح كلها بورتلاند، إنهم يريدون تدمير بلدنا ولن أسمح بذلك"، مشيراً إلى أن "بايدن وحزبه قضوا مؤتمرهم وهم يبعثون برسائل مدمرة".

وادعى الرئيس الأميركي أن إدارته "حققت انخفاضاً في معدلات الجريمة بعكس ما كان يحصل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما"، مضيفاً أنه سيزور بورتلاند التي "تدخلنا فيها وأنهينا أعمال العنف والشغب".