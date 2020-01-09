مصادر في حماس تعلن بنود الاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوقت-أعلنت حركة حماس في بيان صادر عن مكتب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أنه و"بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".

وأضاف البيان أنه "وفي إطار هذه الجهود، سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بالقطاع، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

حماس قالت إنه و"إذ تعبر قيادة الحركة عن شكرها وتقديرها للجهد والدعم القطري لشعبنا، تدعو الله أن يحفظ شعبنا وأمتنا ووطننا من كل سوء، ومن الوباء والبلاء، ومن شر الأعداء".

ووفق مصادر خاصة في حماس، فإن اتفاق إنهاء التصعيد يشمل موافقة على عدة بنود بضمانات قطرية وسقف زمني محدد. وتشمل "إمداد وتشغيل خط الكهرباء المعروف بـ"161" وزيادة كمية الكهرباء فيه. وإمداد محطة توليد الكهرباء بخط غاز من الاحتلال تدفع قطر ثمنه من المنحة".

المصادر أضافت أن البنود تشمل أيضاً "إدخال كل المستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا. والبدء بتفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة في المدن الصناعية بغزة تخفف من البطالة في القطاع".

وكان ذكر موقع "حماس" الإلكتروني أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني حول الأوضاع في قطاع غزة.