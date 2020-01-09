كيف علّق الحوثي على إعفاء قائد القوات السعودية من مهامه؟

الوقت-أعفى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خدمة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي وأحاله إلى التحقيق في اتهامات بالفساد في وزارة الدفاع مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين إضافة إلى نائب أمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد.

ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى متابعة التحقيقات.

وأفادت بتكليف نائب رئيس هيئة الأركان العامة مطلق بن سالم الازيمع بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة ومن مهام هذا المنصب قيادة قوات التحالف السعودي في الحرب على اليمن.

وأضاف الأمر الملكي أن القرار استند إلى ما أُحيل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق فيما وصف بأنه "تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع".

من جهته، علّق عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار الله محمد علي الحوثي على قرار الملك السعودي بالقول إنه "قرار جيد إن كان يهدُفُ الى إيقافِ الحربِ على اليمن".