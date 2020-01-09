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  الثلاثاء 13 محرم 1442

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أخبار

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداء إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

الثلاثاء 13 محرم 1442
 
 
 
 
 
سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداء إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداء إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداء إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

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الوقت-أعلن مصدر عسكري سوري عن ارتقاء شهيدين وإصابة 7 جنود في العدوان الإسرائيلي على بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق.

وكشف المصدر لـ"سانا" أن "عدوان إسرائيلي جوي استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى له"، على حد قوله.

هذا وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء جنوب العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة أن العدوان تم من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول طبيعة تلك الأهداف.

وفي السياق، أكدت "سانا" أن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية في المنطقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الدفاعات الجوية السورية لاعتداءات خارجية، ففي وقت سابق، أفادت سانا بأن الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية أيضاً في سماء العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة أن "دفاعاتنا الجوية تصدّت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل"، بينما نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن انفجارات قوية سمعت في سماء العاصمة.

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الدفاعات الجوية السورية الجولان السوري المحتل جبل الشيخ عدوان إسرائيلي على سوريا سوريا

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