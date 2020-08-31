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انفجاران منفصلان بالإمارات يخلّفان ثلاثة قتلى وإصابة آخرين

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أخبار

انفجاران منفصلان بالإمارات يخلّفان ثلاثة قتلى وإصابة آخرين

الإثنين 12 محرم 1442
 
 
 
 
 
انفجاران منفصلان بالإمارات يخلّفان ثلاثة قتلى وإصابة آخرين
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الوقت- قالت الشرطة الإماراتية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح الاثنين في انفجارين منفصلين أحدهما في العاصمة أبوظبي والآخر في دبي، المركز السياحي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن شخصين قتلا في الانفجار الذي وقع في العاصمة، والذي قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إنه وقع في مطعمي كيه.إف.سي وهارديز بشارع راشد بن سعيد.

وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار أوقع عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي "حسب التحقيقات الميدانية تم تحديد أسباب الحادث والذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز ما تسبّب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية".

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الشرطة الإماراتية انفجاران منفصلان بالإمارات المركز السياحي

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