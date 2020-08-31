الخارجية الصينية: اجتماع اللجنة المشتركة فرصة لإعلان التزامها بالاتفاق النووي

الوقت- دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الدول الموقعة على الاتفاق النووي الى استثمار اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لإعادة تأكيد التزامها بهذا الاتفاق .
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليوم الاثنين الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي إلى استثمار اجتماع اللجنة المشتركة المقرره غدًا لإعادة تأكيد التزامها بالاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الأمن.
وقال ليجيان في مؤتمره الصحفي اليومي "سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة في الاول من سبتمبر في فيينا." "تأمل الصين في أن تتمكن جميع الأطراف من اغتنام هذه الفرصة لإعادة تأكيد التزامها تجاه الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231 ، ودفع عملية التسوية السياسية بشأن القضية النووية الإيرانية."
وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر اجتماعا للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة) ومنسق الاتحاد الأوروبي.
وسيرأس الاجتماع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد.