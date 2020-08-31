حرس الحدود الإيراني: سيتم قريباً تنفيذ نظام مراقبة ذكيّ لمناطقنا الحدوديّة

الوقت- قال قائد حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي، انه سيتم قريبا تنفيذ نظام مراقبة ذكي لمناطقنا الحدودية والتحكم بها باستخدام معدات واجهزة بصرية والكترونية وطائرات مسيرة واجهزة اخرى حديثة .

وقال كودرزي، في تصريح اليوم الاثنين على هامش تفقده منطقة سردشت الحدودية (المحاذية لكردستان العراق)، إنه تم تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة والتي تضم المعدات والاجهزة البصرية والالكترونية والطائرات المسيرة وجميع الاجهزة الحديثة والمركبات الخفيفة وجميع المعدات التي تحتاجها قوات حرس الحدود.

واضاف: إن احدى اولويات قوات الشرطة وحرس الحدود هو التصدي لتجار الموت ومهربي المخدرات والاسلحة والذخائر والوسائل المخربة للثقافة والاخلاق.

ولفت الى ان قوات حرس الحدود تبذل جهودها لتحديد الايادي الخفية التي تنشط في تهريب السلع واعتقالهم والقضاء على عصاباتهم.

ونوه العميد كودرزي الى ان قوات حرس الحدود قادرون على ارساء الامن المستدام بفضل تعاون سكان المناطق الحدودية وهو مايعد اولوية لها.

واشار الى ان المناطق الحدودية في محافظة اذربايجان الغربیة (شمال غرب) التي تمتد الى مسافة 1000 كيلومتر سيتم تزويدها بمعدات لتذكيتها قريباً.