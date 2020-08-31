ماذا في جعبة الوفد التركي إلى موسكو؟

الوقت-أعلنت وزارة الخارجيّة التركيّة، عن توجه وفد برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لإجراء محادثات حول سوريا وليبيا.

وبحسب بيان الخارجيّة التركيّة اليوم الاثنين، "سيزور وفد المشترك بين الوزارات برئاسة أونال، موسكو في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 1أيلول/ سبتمبر، لمناقشة الوضع في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا".

صحف محليّة تركيّة، تحدثت عن أنّ الوفد سيضمّ أيضاّ ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وجهاز المخابرات الوطني.

يذكر أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان اعتبر نهاية الشهر الماضي، أن "النجاحات التي حققتها تركيا في سوريا وليبيا وشرقي المتوسط ومكافحة الإرهاب، أظهرت قوتها ومهارات جيشها".

وتواجه ليبيا نزاعاً مسلحاً منذ مقتل الرئيس معمر القذافي عام 2011، اشتد منذ منتصف العام 2019 بعد محاولة القوّات العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس التي بقيت تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

وفيما يتعلق بسوريا، انتهت منذ يومين أعمال اللجنة الدستورية السوريّة، من دون تحديد موعد للجولة المقبلة.

وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، كانا أكدا استعداد بلديهما لدعم عمل اللجنة في جنيف، وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي غير بدرسون، حيث تحدث عن "تلقي كل الدعم من الأطراف الدوليّة الفاعلة في الأزمة السوريّة (روسيا وإيران وتركيا)، من أجل إنجاح عمل اللجنة".